Об этом 24 Каналу рассказал экссоветник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. По его словам, визит Путина – это попытка что-то доказать в первую очередь народу России.

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В России неспокойно

Ростислав Смирнов объяснил, что у россиян истерика из-за контрнаступления, которое готовит Украина. Руководство России пытается успокоить общество, однако это не удается.

Его обвиняют в неудачных попытках взять Бахмут и многое другое, что их планы снова не были выполнены,

– подчеркнул он.

По его мнению, визит в Херсон и Луганщину – это своеобразный метод успокоения россиян и попытка показать, что все идет по плану.

Смирнов убежден, что "рабочую поездку" совершал не сам Путин, а один из его двойников.

Какова цель поездок Путина

Экссоветник министра внутренних дел Украины считает, что Путин сделал шаг в отчаянии, чтобы показать, что он не бункерный дед.

Он хочет походить на Владимира Зеленского,

– заметил он.

По его словам, даже оцепление диктатора говорит о том, что Путину нужно выезжать на позиции. Так что глава России хочет скрыть собственное ничтожество.

"Это отдельная история, она не имеет ничего общего с их дальнейшими эффективными действиями", – объяснил Смирнов.

Так что визиты Путина на временно оккупированную территорию – это способ что-то доказать именно россиянам.

Визиты Путина в Украину: главное