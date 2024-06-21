Ким Чен Ын презентовал Путину его портрет на черном граните, бюст с изображением диктатора и двух собак. Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что такие подарки, вероятно, являются северокорейской эстетикой. Он отметил, что выглядят они очень анекдотично.

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Подарки Путину

Ким Чен Ын во время визита Путина в Пхеньян вручил диктатору, по словам Шейтельмана, подарочный комплект 50-х годов.

Портрет Путина похож на могильную плиту, а белый бюст напоминает надгробный памятник. В Кремле много таких, а именно памятник Хрущеву или Сталину,

– заметил он.

Политтехнолог считает, что такой "конфуз" случился случайно, потому что, возможно, у Ким Чен Ына такие предпочтения. Странным, по его мнению, является то, что в администрации Путина не заметили этой "похоронной аналогии".

Я думаю, что в офисе президента России имели только сообщение, что на подарках будет изображение Путина, но они, видимо, не знали, что получают могильный набор. Я бы сказал, что это символично,

– предположил Михаил Шейтельман.