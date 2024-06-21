Кім Чен Ин презентував Путіну його портрет на чорному граніті, бюст із зображенням диктатора та двох собак. Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що такі подарунки, ймовірно, є північнокорейською естетикою. Він зауважив, що виглядають вони дуже анекдотично.

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Подарунки Путіну

Кім Чен Ин під час візиту Путіна у Пхеньян вручив диктатору, за словами Шейтельмана, подарунковий комплект 50-х років.

Портрет Путіна схожий на могильну плиту, а білий бюст нагадує надгробний пам'ятник. У Кремлі багато таких, а саме пам'ятник Хрущову чи Сталіну,

– зауважив він.

Політтехнолог вважає, що такий «конфуз» трапився випадково, бо, можливо, у Кім Чен Ина такі вподобання. Дивним, на його думку, є те, що в адміністрації Путіна не помітили цієї "похоронної аналогії".

Я думаю, що в офісі президента Росії мали лише повідомлення, що на подарунках буде зображення Путіна, але вони, мабуть, не знали, що отримують могильний набір. Я б сказав, що це символічно,

– припустив Михайло Шейтельман.