Конечно, северокорейские СМИ все снимали, ведь нечасто к Ким чен Ыну наведываются "такие гости".
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Как в КНДР развлекали Сергея Шойгу
Министр войны России прибыл в КНДР 25 июля. Там его сразу встретили вывеской "Добро пожаловать, товарищ министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу!" и бурными аплодисментами. Кроме обсуждений сотрудничества Северной Кореи и России, во время визита нашлось и время для "развлечений" и "культурного просвещения" министра войны.
Шойгу в КНДР встречали аплодисментами / ЦТАК
Глава Северной Кореи даже показал министру войны парад. Он был посвящен 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 года. Конечно, на параде Шойгу показали все "игрушки", которыми располагает Ким Чен Ын, и в том числе и межконтинентальные баллистические ракеты. Делегации России показали и ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1", который может находиться под водой более 40 часов.
Шойгу показывают северокорейский парад / ЦТАК
Также Шойгу побывал и на торжественном заседании по случаю годовщины завершения Корейской войны.
Шойгу на приеме в КНДР/ЦТАК
Сергей Шойгу и Ким Чен Ын на концерте / ЦТАК
Министр обороны КНДР во время визита Шойгу заявил, что они вместе с Россией будут противостоять "разбойничьей стратегии" мирового господства США. Шойгу, в свою очередь, был рад посетить Северную Корею и заявил, что КНДР является важным партнером России. Визит же укрепит взаимодействие оборонных структур двух стран.
Рад встрече и знакомству с Вами. С благодарностью воспользовался Вашим приглашением посетить Пхеньян – столицу дружественного нам государства,
– заявлял российский министр.
По информации пропагандистских СМИ, делегация во главе с Шойгу уже покинула Пхеньян.
Цель визита Сергея Шойгу
- По мнению преподавателя Карлового университета Александра Морозова, Шойгу прибыл в КНДР в корыстных целях. Он планирует развернуть там производство.
- Для Северной Кореи выгода будет только финансовая. Кроме России КНДР сможет сотрудничать с рынком Беларуси.
- Также Россия вероятно договаривалась с КНДР о наращивание поставок боеприпасов и оружия. У КНДР достаточно широкая номенклатура техники и боеприпасов, которые подходят российской армии.