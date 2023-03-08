Визит Шойгу на оккупированные территории был ответом Пригожину – разведка Британии

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о новой поездке на оккупированные территории Украины. Вероятно, это был ответ главарю ПИК "Вагнера" Евгению Пригожину, с которым конфликтует Шойгу.

Визит Шойгу мог ответить на недавние кадры, где Пригожин посещает своих бойцов на передовой. Об этом говорится в отчете британской разведки.

К теме Шойгу снова "снялся в кино" о посещении оккупированных территорий Украины

Конфликт Шойгу и Пригожина

ППК "Вагнера" действительно находится в громком конфликте с министерством обороны России. Отмечают, что, вероятно, Шойгу болезненно относится к сравнению с Пригожиным.

Заметили также, что единственным русским полевым командиром, показанным на видео, был генерал-полковник Рустам Мурадов. Оккупант отвечает за Угледарский сектор Донецкой области, где за последние три месяца несколько штурмов не имели успеха.

Что известно о поездке Шойгу

Минобороны России 4 марта заявило о поездке Шойгу на фронт. Уверяли, что он якобы был на оккупированных территориях Украины. Однако возникли сомнения, действительно ли это действо было.

Дело в том, что Шойгу показали на борту вертолета, затем на улице населённого пункта и уже в помещении. Поэтому невозможно сказать, где и когда точно был снят ролик.

7 марта сообщили, мол, Шойгу посетил временно оккупированный Мариуполь, чтобы якобы проверить "восстановление инфраструктуры Донбасса". Однако есть и другая версия. Предполагается, что Шойгу не доверяет начальнику генштаба и командующему оккупантов Валерию Герасимову и определенным генералам на этом направлении. Некоторые из них могут поддерживать Пригожина.