Политическая составляющая визита Си Цзиньпина в Москву будет носить еще и символический характер. Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Политическая составляющая визита

Лидер Китая обязательно будет говорить о необходимости мира. Он выслушает российского диктатора Владимира Путина, а затем Президента Украины Владимира Зеленского. Однако не будет на кого-то давить или принимать решения.

Следовательно, Си Цзиньпин соберет информацию и скажет все вежливые слова. Впрочем, вероятнее всего, даже слова не скажет о первом пункте в китайском "мирном плане". Речь идет о территориальной целостности государств в рамках устава ООН.

Си Цзиньпин не будет об этом говорить, он не Эрдоган (президент Турции Реджеп Эрдоган – 24 Канал), который прямо говорит Путину, что Крым – это Украина, поэтому его надо вернуть,

– предположил политтехнолог.

То есть все, что скажет глава Китая, будет носить общий характер. В то же время Си может пригрозить Путину по поводу применения ядерного оружия.

Шейтельман предположил цель визита Си Цзиньпина в Москву: смотрите видео

Экономическая составляющая поезда Си в Москву

За последние несколько месяцев в России образовался избыток всего, что они добывают. Россиянам некуда девать его. Так, сейчас наши партнеры ввели потолок цен на российские нефть и нефтепродукты.

Даже Индия присоединилась к ней, а это сильно ударило по стране-агрессору. Дело в том, что транспортировка нефти из России в Индию затруднена и требует больших затрат. В то же время, цены на российские нефтепродукты существенно проседают. Более того, сложная ситуация у россиян и с газом и алюминием.

За это время Россия тысячу раз предлагала китайцам в разных видах всю свою продукцию. Возможно Си Цзиньпин во время этого визита едет заработать много денег для Китая,

– предположил политтехнолог.

Так, лидер Китая может согласиться покупать российскую продукцию по дешевке, но с контрактом на 10 – 20 лет. То есть, война закончится, но Москва не сможет нарушить контракт с Пекином, который будет построен на сегодняшних реалиях.

"Китай понимает, что сегодня Россия подпишется во все что угодно, потому что ей нужно куда-то девать эту нефть", – сказал Шейтельман.

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Кроме того, Китай намерен строить крупные инфраструктурные объекты на территории России. Здесь речь не идет об отбирании у России Сибири, поскольку это имеет образное значение. Впрочем, когда Пекин занимается такими проектами, то привлекает преимущественно только своих граждан. Следовательно, россиянам доступ туда может быть запрещен.

В то же время глава Кремля не может отказать в этом вопросе Си Цзиньпину. Так, из-за бешеного дефицита бюджета России крайне необходимы деньги.