Однако, по мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, речь не пойдет о том, что Китай может дать России. Об этом он сказал в эфире 24 Канала.
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У россиян уже есть список помощи, которую они хотели бы получить от китайцев. И это не просто шлемы, бронежилеты, обувь и одежда. Скорее всего, они рассчитывают на китайский аналог HIMARS.
Я более чем уверен, что китайский лидер сейчас пытается выяснить для себя на каком этапе эта война, есть ли вообще шанс у России победить или хотя бы удержать то, что они уже захватили.
– уверяет эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
На какой подарок может рассчитывать Путин
По словам экс-сотрудника СБУ, уровень поддержки Китаем государства-агрессора будет определять то, насколько убедительным будет диктатор:
- если убедит, Китай может поставлять дополнительные боеприпасы, но тайно, возможно, беспилотники;
- если не убедит, она ограничится исключительно чем-то вроде заявлений министра иностранных дел Китая, осудившего решение МКС выдать ордер на арест Путина.
"Представьте Новый год, приходит Дед Мороз с мешком подарков и говорит: "Забирайся на табурет и рассказывай стишок". От того, насколько качественно и красиво ты его расскажешь, будет зависеть то, что он достанет из своей сумки. Это может быть пачка карандашей, а может – айфон 14 или даже 15", – подытожил Иван Ступак.
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Чего хочет Пекин
- По мнению военного эксперта Юрия Федорова, цель Си Цзиньпина – войти в историю как человек, урегулировавший конфликт между Россией и Украиной.
- Так, китайскому лидеру нужно повлиять на Путина и вынудить его принять выдвинутые условия. Речь идет о первом пункте так называемого "мирного плана" – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. Другими словами, Россия должна вывести свои войска из Украины на границы 1991 года.
- Как известно, это совсем не устраивает россиян. Но они не могут не учитывать, что думает их китайский "старший брат".