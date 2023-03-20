Однак, на думку ексспівробітника СБУ Івана Ступак, не йтиметься про те, що Китай може дати Росії. Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.

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У росіян вже є перелік допомоги, яку вони хотіли б отримати від китайців. І це не просто шоломи, бронежилети, взуття й одяг. Найімовірніше, вони розраховують на китайський аналог HIMARS.

Я більше ніж впевнений, що китайський лідер зараз намагається з'ясувати для себе на якому етапі ця війна, чи є взагалі шанс у Росії перемогти або хоча б втримати те, що вони вже захопили,

– запевняє експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

На який подарунок може розраховувати Путін

За словами ексспівробітника СБУ, рівень підтримки Китаєм держави-агресорки визначатиме те, наскільки переконливим буде диктатор:

якщо переконає, Китай може постачати додаткові боєприпаси, але утаємничено, можливо, безпілотники;

якщо не переконає, вона обмежиться виключно чимось на кшталт заяв міністра закордонних справ Китаю, який засудив рішення МКС видати ордер на арешт Путіна.

"Уявіть Новий рік, приходить Дід Мороз з мішком подарунків і каже: "Залізай на табурет і розповідай віршик". Від того, наскільки якісно й красиво ти його розкажеш, залежатиме те, що він дістане зі своєї торбини. Це може бути пачка олівців, а може – айфон 14 чи навіть 15", – підсумував Іван Ступак.

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