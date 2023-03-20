Однак, на думку ексспівробітника СБУ Івана Ступак, не йтиметься про те, що Китай може дати Росії. Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.
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У росіян вже є перелік допомоги, яку вони хотіли б отримати від китайців. І це не просто шоломи, бронежилети, взуття й одяг. Найімовірніше, вони розраховують на китайський аналог HIMARS.
Я більше ніж впевнений, що китайський лідер зараз намагається з'ясувати для себе на якому етапі ця війна, чи є взагалі шанс у Росії перемогти або хоча б втримати те, що вони вже захопили,
– запевняє експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
На який подарунок може розраховувати Путін
За словами ексспівробітника СБУ, рівень підтримки Китаєм держави-агресорки визначатиме те, наскільки переконливим буде диктатор:
- якщо переконає, Китай може постачати додаткові боєприпаси, але утаємничено, можливо, безпілотники;
- якщо не переконає, вона обмежиться виключно чимось на кшталт заяв міністра закордонних справ Китаю, який засудив рішення МКС видати ордер на арешт Путіна.
"Уявіть Новий рік, приходить Дід Мороз з мішком подарунків і каже: "Залізай на табурет і розповідай віршик". Від того, наскільки якісно й красиво ти його розкажеш, залежатиме те, що він дістане зі своєї торбини. Це може бути пачка олівців, а може – айфон 14 чи навіть 15", – підсумував Іван Ступак.
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Чого хоче Пекін
- На думку військового експерта Юрія Федорова, мета Сі Цзіньпіна – увійти в історію як людина, яка врегулювала конфлікт між Росією та Україною.
- Так, китайському лідеру потрібно вплинути на Путіна і змусити його прийняти висунуті умови. Йдеться про перший пункт так званого "мирного плану" – повага до суверенітету й територіальної цілісності усіх країн. Іншими словами, Росія має вивести свої війська з України до кордонів 1991 року.
- Як відомо, це зовсім не влаштовує росіян. Але вони не можуть не враховувати те, що думає їхній китайський "старший брат".