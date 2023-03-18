Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский. По его словам, в России считают, что Си Цзиньпин всех рассудит, предоставит все – чипы, интегральные схемы. Это последняя надежда Кремля.
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Путин отчаянно нуждается в помощи
Пионтковский отметил, что Си Цзиньпин очень четко выдвинул свои условия.
За несколько дней до своего визита в Москву он организовал публикацию министерством природных ресурсов Китая новых географических карт всего азиатского региона. На этих картах десятки российских населенных пунктов от Владивостока до Иркутска обозначены "исконными" китайскими названиями,
– объяснил он.
Китайская карта / Скриншот с сайта правительства Китая
"Си Цзиньпин выбрал удачный момент для этого, ведь Путин отчаянно нуждается в его помощи. Поэтому Москва даже не посмела что-либо возразить Китаю на столь очевидную претензию на российские территории. А не возразила, значит молчаливо признала", - отметил оппозиционер.
Андрей Пионтковский о цели визита Си Цзиньпина в Москву: смотрите видео
По его мнению, Си едет к своему северному вассалу, признающему власть своего сюзерена.
"Он попытается спасти Путина, чтобы вывести войну на почетную ничью", - считает Андрей Пионтковский.
Визит Си Цзиньпина в Москву: мнения аналитиков
- Политолог Тарас Загородний считает, что Си Цзиньпин не может отказаться от визита после того, как суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. По его словам, если глава Китая не приедет в Россию, то покажет, что Пекин испугался Соединенных Штатов, поэтому наверняка Си приедет. Но это уже дипломатический проигрыш Пекину,
- Оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил, что Путину сейчас нужна рука помощи от Китая, который может изменить свою нейтральную позицию по поводу войны России против Украины в поддержку страны-агрессора.
- Факт публикации карты, на которой некоторым городам России вернули китайские названия, это масштабная пощечина по самолюбию Путина. Такие шаги со стороны Китая выглядят довольно странно, ведь Си вроде бы собирается поговорить с Путиным.