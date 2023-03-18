Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик і публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, росіяни вважають, що Сі Цзіньпін їх всіх розсудить, надасть все – чіпи, інтегральні схеми тощо. Це остання надія Кремля.

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Путін відчайдушно потребує допомоги

Піонтковський зазначив, що Сі Цзіньпін дуже чітко висунув свої умови.

За декілька днів до свого візиту в Москву, він організував публікацію міністерством природних ресурсів Китаю нових географічних карт усього азійського регіону. На цих картах десятки російських населених пунктів від Владивостоку до Іркутська позначені "ісконими" китайськими назвами,

– пояснив він.

Китайська карта / Скриншот із сайту уряду Китаю

За словами Піонтковського, такі назви ці населені пункти мали у XIX столітті до анексії царським урядом великої частини китайської території.

"Сі Цзіньпін вибрав вдалий момент для цього, адже Путін відчайдушно потребує його допомоги. Тому Москва навіть не посміло щось заперечити Китаю на таку очевидну претензію на російські території. А не заперечила, значить мовчазно визнала", – зазначив опозиціонер.

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На його думку, Сі їде до свого північного васала, який визнає владу свого сюзерена.

"Він спробує врятувати Путіна, щоб вивести війну на якусь почесну нічию", – вважає Андрій Піонтковський.

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