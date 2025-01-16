Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского и Офис президента.

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Что известно о новых разработках в сфере беспилотных технологий

Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером встретились с производителями дронов, осмотрели разработки, которые помогают нашим защитникам в защите от россиян.

Им продемонстрировали дроны-бомберы, разведывательные БпЛА, платформы – носители FPV-дронов произведенные украинскими компаниями, а также вместе с британскими партнерами.

Зеленскому и Стармеру показали новейшие беспилотные аппараты: смотрите видео

Известно, что новые бомберы могут нести и сбрасывать до 40 килограммов боеприпасов на расстояние более 15 километров. Эти коптеры эффективно уничтожают вражеские цели, в частности логистику на переднем крае и в неглубоком тылу, особенно ночью.

Президентам также рассказали о платформе – носитель FPV-дронов – украинско-британскую разработку, а также украинские разведывательные БпЛА, содержащие модули связи британского производства.

Я думаю, что мы достигнем действительно значительных результатов в этом году. Мы увеличим производство с нашими партнерами – прежде всего из Британии. Мы хотим увеличить производство, в некоторых направлениях удвоить его,

– сказал Зеленский.

Кир Стармер отметил, что Великобритания будет помогать Украине создавать то, что усиливает ее в противостоянии российской агрессии и позволяет сохранять жизни украинцев и украинок

К слову, во время визита Стармера Киев и Лондон подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Так, Великобритания ежегодно будет предоставлять Украине военную помощь в размере не менее 3,6 миллиарда долларов, столько, сколько будет необходимо. Еще закреплено партнерство в сфере морской безопасности и создание совместных флотилий, а также сотрудничество в культурной, образовательной, научной и технологической областях.