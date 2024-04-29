Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с 24 Каналом разобрал месседжи Столтенберга. О ситуации на поле боя и возможном членстве Украины в НАТО – читайте в материале.

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Поле боя

Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским сказал, что для него чрезвычайно важен визит в Киев и встреча с президентом Украины. Генсек НАТО признал, что ситуация на фронте сложная, но нашему государству еще не поздно победить.

В то же время украинский лидер предупредил, что Россия пытается воспользоваться моментом, когда Украине передается различного типа вооружения, техника и оборудование из пакета военной помощи, недавно одобренном США.

Также говорил об ускорении, чтобы бойцы ВСУ уже имели чем отражать дальнейшие российские атаки. Ситуация на фронте ухудшается и не исключается, что это может быть предвестником нового наступления России на поле боя. Очевидно эта помощь собственно является крайне необходимой,

– подчеркнул эксперт-международник.

Украина и НАТО

По словам Желиховского, во время встречи лидеры обсуждали Вашингтонский саммит НАТО, который должен состояться в июле и украинской стороне там необходимо быть. На мероприятии могут обсуждать дальнейшую интеграцию Украины в Альянс и те обстоятельства, которые будут происходить в контексте российско-украинской войны. Поскольку ситуация может измениться в любую сторону.

Также было уделено много внимания будущему переговорному процессу между Украиной и Североатлантическим альянсом. Было подтверждено, что Киев пока не получил четкого приглашения. Вероятно, дальше будут говорить, что "Украина станет членом НАТО". Однако пока никто не говорит, когда и при каких обстоятельствах это произойдет.

Є 2 условия, чтобы наше государство стало полноправным членом Альянса:

победить Россию;

проводить реформы.

Вряд ли стоит надеяться на полноценное членство в НАТО, пока имеем боевые действия. Если удачно все реформировать и отвечать всем требованиям, которые ставят наши западные партнеры, можем действительно быстро интегрироваться. Сейчас будут обсуждать различные формы сотрудничества,

– предположил Станислав Желиховский.

Важно, чтобы заработал фонд НАТО в размере 100 миллиардов евро для Украины, чтобы Киев имел общие вещи со странами-членами Североатлантического альянса. Также нужно продолжать подписание соглашений по безопасности и работать над заключением договора с Соединенными Штатами Америки.

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