Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с 24 Каналом разобрал месседжи Столтенберга. О ситуации на поле боя и возможном членстве Украины в НАТО – читайте в материале.
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Поле боя
Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским сказал, что для него чрезвычайно важен визит в Киев и встреча с президентом Украины. Генсек НАТО признал, что ситуация на фронте сложная, но нашему государству еще не поздно победить.
В то же время украинский лидер предупредил, что Россия пытается воспользоваться моментом, когда Украине передается различного типа вооружения, техника и оборудование из пакета военной помощи, недавно одобренном США.
Также говорил об ускорении, чтобы бойцы ВСУ уже имели чем отражать дальнейшие российские атаки. Ситуация на фронте ухудшается и не исключается, что это может быть предвестником нового наступления России на поле боя. Очевидно эта помощь собственно является крайне необходимой,
– подчеркнул эксперт-международник.
Украина и НАТО
По словам Желиховского, во время встречи лидеры обсуждали Вашингтонский саммит НАТО, который должен состояться в июле и украинской стороне там необходимо быть. На мероприятии могут обсуждать дальнейшую интеграцию Украины в Альянс и те обстоятельства, которые будут происходить в контексте российско-украинской войны. Поскольку ситуация может измениться в любую сторону.
Также было уделено много внимания будущему переговорному процессу между Украиной и Североатлантическим альянсом. Было подтверждено, что Киев пока не получил четкого приглашения. Вероятно, дальше будут говорить, что "Украина станет членом НАТО". Однако пока никто не говорит, когда и при каких обстоятельствах это произойдет.
Є 2 условия, чтобы наше государство стало полноправным членом Альянса:
- победить Россию;
- проводить реформы.
Вряд ли стоит надеяться на полноценное членство в НАТО, пока имеем боевые действия. Если удачно все реформировать и отвечать всем требованиям, которые ставят наши западные партнеры, можем действительно быстро интегрироваться. Сейчас будут обсуждать различные формы сотрудничества,
– предположил Станислав Желиховский.
Важно, чтобы заработал фонд НАТО в размере 100 миллиардов евро для Украины, чтобы Киев имел общие вещи со странами-членами Североатлантического альянса. Также нужно продолжать подписание соглашений по безопасности и работать над заключением договора с Соединенными Штатами Америки.
Что еще известно о визите Столтенберга
- Генсек НАТО отметил, что странам Альянса будет "дешевле" помогать Украине в войне, чем позволить российским оккупантам победить. По его словам, в случае победы России странам Запада придется инвестировать в собственную оборону "гораздо больше средств".
- Йенс Столтенберг также посетил Верховную Раду, где выступил перед депутатами. Они сообщили, что политик говорил о важности закона о мобилизации для того, чтобы Украина одержала победу в войне.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что он вместе с президентом Владимиром Зеленским провел встречу со Столтенбергом. По его мнению, такой визит – это лучшее доказательство высокого уровня отношений между Украиной и НАТО.