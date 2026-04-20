Не надо делать сенсации, мы контактируем, – Зеленский о возможном визите Уиткоффа и Кушнера
Владимир Зеленский считает, что не стоит делать сенсации из возможного визита представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона постоянно с ними контактирует.
Об этом президент Украины сказал в интервью, которое транслировали в эфире национального марафона.
Что сказал Зеленский о возможном визите Кушнера и Уиткоффа в Украину?
Владимир Зеленский сказал, что считает, что приезд Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину нужен прежде всего не украинской стороне, а непосредственно представителям Дональда Трампа.
Почему? Потому что это неуважение – ездить в Москву и не приезжать в Киев,
– подчеркнул украинский лидер.
Президент отметил, что украинская сторона может встречаться с представителями Трампа и в других странах.
"Мы же не о месте, мы же о результате. Они в контакте по телефону, и выражают желание продолжать коммуникацию и переговоры", – сказал президент.