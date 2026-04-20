Об этом президент Украины сказал в интервью, которое транслировали в эфире национального марафона.

Что сказал Зеленский о возможном визите Кушнера и Уиткоффа в Украину?

Владимир Зеленский сказал, что считает, что приезд Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину нужен прежде всего не украинской стороне, а непосредственно представителям Дональда Трампа.

Почему? Потому что это неуважение – ездить в Москву и не приезжать в Киев,

– подчеркнул украинский лидер.

Президент отметил, что украинская сторона может встречаться с представителями Трампа и в других странах.

"Мы же не о месте, мы же о результате. Они в контакте по телефону, и выражают желание продолжать коммуникацию и переговоры", – сказал президент.