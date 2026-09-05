Кремль не желает гарантировать безопасность делегации США во время их визита в Украину, – ISW

Представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны посетить Киев и Москву. Россия пытается сорвать визит американских переговорщиков в Украину.

Об этом пишет ISW.

Что известно о намерениях Москвы?

Институт изучения войны отмечает, что поведение Кремля свидетельствует о нежелании России гарантировать безопасность американской делегации во время ее предстоящего визита в Украину. В пятницу, 4 сентября, Владимир Зеленский заявил, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер посетят Киев и Москву.

Украинский лидер назвал 6 сентября возможной датой визита. Российские пропагандистские СМИ также подтвердили, что американские делегаты посетят Россию и Украину.

По информации источников, близких к администрации президента США Дональда Трампа, Виткофф и Кушнер выражали обеспокоенность по поводу своей безопасности во время поездки в Киев. Отметим, что во время визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву 26 августа Украина по просьбе США прекратила удары по Московской области.

В то же время Владимир Путин не продемонстрировал никаких признаков того, что Россия прекратит свои удары во время визита представителей Трампа в Киев.

Очевидная неготовность Путина гарантировать безопасность американской делегации в Украине свидетельствует о нежелании Кремля признать США посредником в мирных переговорах и подчеркивает усилия России заставить США вести переговоры исключительно с Россией,

– написали аналитики.

Отметим, что президент США заявил, что отправляет Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву с конкретным предложением о прекращении войны. Дональд Трамп заявил, что стремится достичь урегулирования конфликта.