Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, визит Зеленского в Саудовскую Аравию очень важный. Украине есть что предложить государствам Ближнего Востока, которые кое-где сотрудничают с Россией.

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Чем Украина может заинтересовать страны Ближнего Востока

Как отметил Давидюк, этот визит можно условно охарактеризовать как "приезд к союзникам наших врагов". И это тоже очень нужно.

Мы показываем, что мы – крутые ребята. И нам действительно есть что предложить. Порты, аграрка, оружие – покупка, продажа, производство. Опять-таки государственные сервисы. Мы за 8 лет очень их подогнали – можем их научить. Но пищевая безопасность – самое главное. Мы привозим зерно, из которого они делают дешевый вкусный хлеб,

– подчеркнул Давидюк.

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Украина формально кормит полумиллиарда человек в мире. Таких государств совсем немного. И что самое важное – Украина может увеличить количество выращенных зерновых.

Я говорил с нашими и западными аграриями. Если мы сейчас производим условно 40 – 70 миллионов тонн разных зерновых, то наш потенциал значительно выше. Они говорили, что мы способны произвести 140 миллионов тонн при собственном потенциале.

– заметил Давидюк.

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию: коротко