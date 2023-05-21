Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, визит Зеленского в Саудовскую Аравию очень важный. Украине есть что предложить государствам Ближнего Востока, которые кое-где сотрудничают с Россией.
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Чем Украина может заинтересовать страны Ближнего Востока
Как отметил Давидюк, этот визит можно условно охарактеризовать как "приезд к союзникам наших врагов". И это тоже очень нужно.
Мы показываем, что мы – крутые ребята. И нам действительно есть что предложить. Порты, аграрка, оружие – покупка, продажа, производство. Опять-таки государственные сервисы. Мы за 8 лет очень их подогнали – можем их научить. Но пищевая безопасность – самое главное. Мы привозим зерно, из которого они делают дешевый вкусный хлеб,
– подчеркнул Давидюк.
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Украина формально кормит полумиллиарда человек в мире. Таких государств совсем немного. И что самое важное – Украина может увеличить количество выращенных зерновых.
Я говорил с нашими и западными аграриями. Если мы сейчас производим условно 40 – 70 миллионов тонн разных зерновых, то наш потенциал значительно выше. Они говорили, что мы способны произвести 140 миллионов тонн при собственном потенциале.
– заметил Давидюк.
Визит Зеленского в Саудовскую Аравию: коротко
- Президент Украины Владимир Зеленский посетил Саудовскую Аравию 19 мая. Там он провел встречу с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом.
- Известно, что в конце февраля в Украину приезжал глава МИД Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан. Тогда по результатам визита Саудовская Аравия выделила Украине 400 миллионов долларов помощи.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что позиция арабских стран относительно войны в Украине важна. Известно, что Россия пытается влиять как на Латинскую Америку, так и на Африку и на арабский мир. Это влияние нужно нивелировать.