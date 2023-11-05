Президент Украины Владимир Зеленский планировал посетить Израиль, однако сейчас поездка оказалась под угрозой. Это связано с утечкой данных одного из израильских каналов.
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Зеленский разочарован
Украинский дипломат поделился с израильским изданием тем, что Владимир Зеленский надеялся, что визит станет публичным, когда он уже будет в Израиле.
Он очень разочарован,
– сказал дипломат.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и Зеленский не посещали страны друг друга после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, однако они провели теплую встречу в Нью-Йорке в сентябре.
Визит Зеленского в Израиль
- Владимир Зеленский после начала войны Израиля против ХАМАС заявил, что хотел бы посетить Израиль с визитом солидарности.
- Почти сразу после этого появились сообщения, что ему якобы отказали в этом. Мол, это "не ко времени", однако позже оказалось, что это, вероятно, российская ИПСО.
- Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказывал, что на сегодняшний день есть заинтересованность в том, чтобы визит Зеленского в Израиль состоялся, но при условии безопасности для двух сторон.