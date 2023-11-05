Президент Украины Владимир Зеленский планировал посетить Израиль, однако сейчас поездка оказалась под угрозой. Это связано с утечкой данных одного из израильских каналов.

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Зеленский разочарован

Украинский дипломат поделился с израильским изданием тем, что Владимир Зеленский надеялся, что визит станет публичным, когда он уже будет в Израиле.

Он очень разочарован,

– сказал дипломат.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и Зеленский не посещали страны друг друга после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, однако они провели теплую встречу в Нью-Йорке в сентябре.

Визит Зеленского в Израиль