Президент України Володимир Зеленський планував відвідати Ізраїль, проте зараз ця поїздка опинилась під загрозою. Це пов'язано із витоком даних одного з ізраїльських каналів.

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Зеленський розчарований

Український дипломат поділився з ізраїльським виданням про те, що Володимир Зеленський сподівався, що візит стане публічним тоді, коли він вже буде в Ізраїлі.

Він дуже розчарований,

– сказав дипломат.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та президент Зеленський не відвідували країни один одного після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, проте вони провели теплу зустріч у Нью-Йорку у вересні 2023.

Візит Зеленського до Ізраїлю