Президент України Володимир Зеленський планував відвідати Ізраїль, проте зараз ця поїздка опинилась під загрозою. Це пов'язано із витоком даних одного з ізраїльських каналів.
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Зеленський розчарований
Український дипломат поділився з ізраїльським виданням про те, що Володимир Зеленський сподівався, що візит стане публічним тоді, коли він вже буде в Ізраїлі.
Він дуже розчарований,
– сказав дипломат.
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та президент Зеленський не відвідували країни один одного після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, проте вони провели теплу зустріч у Нью-Йорку у вересні 2023.
Візит Зеленського до Ізраїлю
- Володимир Зеленський після початку війни Ізраїлю проти ХАМАС заявив, що хотів би відвідати Ізраїль із візитом солідарності.
- Майже одразу після цього з'явилися повідомлення, що йому нібито відмовили у цьому. Мовляв, це "не на часі", однак пізніше виявилося, що це, ймовірно, російська ІПСО.
- Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповідав, що на сьогодні є зацікавленість у тому, щоб візит Зеленського до Ізраїлю відбувся, але за умови безпеки для двох сторін.