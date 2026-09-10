Зеленский с первой леди прибыл в Канаду: что предусматривает трехдневный визит президента

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской начали трехдневный визит в Канаду. С 9 по 11 сентября украинская делегация проведет серию встреч, направленных на углубление сотрудничества в области обороны, экономики и энергетики.

Об этом сообщает корреспондент издания"Укринформ" со ссылкой на заявление аппарата премьер-министра Канады Марка Карни.

Что известно о визите Зеленского?

Программа пребывания украинского лидера включает официальные мероприятия сразу в трех канадских городах – Калгари, Торонто и Норт-Бэй.

Ключевым событием поездки станет непосредственное участие главы государства в выездном заседании канадского правительства. Стороны сосредоточатся на расширении взаимодействия в сфере безопасности и энергетики.

Визит привлечет внимание к текущему лидерству Канады в поддержке Украины и подчеркнет нашу непоколебимую приверженность справедливому и прочному миру,

– сообщили в офисе главы канадского правительства.

Кроме того, Президент Украины уже сформировал официальную делегацию для участия в переговорах с канадской стороной. Целью диалога является подготовка и заключение основополагающего Соглашения о столетнем партнерстве между государствами.

Напомним, в последний раз Владимир Зеленский посещал Канаду в декабре прошлого года по пути в США, а действующий премьер-министр Канады Марк Карни находился с визитом в Украине в августе того же года.

Отметим, непосредственно перед поездкой за океан глава государства находился в Норвегии, где обсудил с премьер-министром Йонасом Гаром Стере усиление противовоздушной обороны и разработку новой антибаллистической системы FREYJA.

Ранее пресс-секретарь МИД Георгий Тихий сообщил, что личная встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа предварительно согласована на сентябрь. По его словам, контакты между президентами будут продолжаться, а встреча может состояться, в частности, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в конце месяца.