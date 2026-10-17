В то же время он планирует встретиться с президентом Украины. Об этом политик рассказал в интервью изданию 444.hu.

Что сказал Мадьяр?

В пятницу, 23 октября, пройдут государственные торжества по случаю 70-летия Венгерской революции 1956 года. Тогда Советский Союз вооруженным путем подавил восстание венгров.

Петер Мадьяр заявил, что не ожидает визита Владимира Зеленского, несмотря на направленное приглашение. На государственные торжества пригласили более 100 зарубежных политиков. В то же время российского диктатора Владимира Путина на эти мероприятия не приглашали.

В то же время венгерский премьер отметил, что формат запланированного прямого контакта с украинской стороной предусматривает обязательную совместную поездку в Закарпатье.

Либо я поеду в Киев, и оттуда мы вместе отправимся в Берегово, либо президент приедет в Будапешт, и оттуда мы поедем в Берегово,

– заявил Мадьяр.

Ранее заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква подтвердил, что украинский лидер действительно получил приглашение прибыть в Будапешт к памятной дате.

Напомним, что Владимир Зеленский впервые встретился с Петером Мадьяром ся в Брюсселе во время саммита Европейского Союза. Политики впервые провели очные переговоры и согласовали намерение заложить новую основу для двусторонних отношений.

После беседы с украинским лидером венгерский премьер заявил о полной солидарности с Украиной, противостоящей российской агрессии. Он отметил, что правительственные чиновники обоих государств продолжат переговоры на уровне министров по вопросам защиты национальных меньшинств и перезагрузки экономических отношений.