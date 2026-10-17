Водночас він планує зустрітись із українським президентом. Про це політик розповів у інтерв'ю виданню 444.hu.

Що сказав Мадяр?

У п'ятницю, 23 жовтня пройдуть державні урочистості з нагоди 70 річниці Угорської революції 1956 року. Тоді Радянський Союз збройно придушив повстання угорців.

Петер Мадяр заявив, що не очікує візиту Володимира Зеленського, попри надіслане запрошення. На державні урочистості запросили понад 100 закордонних політиків. Водночас російського диктатора Володимира Путіна на ці заходи не кликали.

Водночас, угорський прем'єр зазначив, що формат запланованого прямого контакту з українською стороною передбачає обов'язкову спільну поїздку на Закарпаття.

Або я поїду до Києва, і звідти ми разом вирушимо до Берегова, або президент приїде до Будапешта, і звідти ми поїдемо до Берегова,

– заявив Мадяр.

Раніше заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква підтвердив, що український лідер дійсно отримав запрошення прибути до Будапешта на пам'ятну дату.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вперше зустрівся з Петером Мадяром у Брюсселі під час саміту Європейського Союзу. Політики вперше провели очні переговори та узгодили намір сформувати новий фундамент для двосторонніх відносин.

Після розмови з українським лідером угорський прем'єр заявив про повну солідарність з Україною, яка протистоїть російській агресії. Він зазначив, що урядовці обох держав продовжать переговори на рівні міністрів щодо захисту національних меншин і перезавантаження економічних відносин.