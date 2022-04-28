В визите генсека ООН к Путину не хватало одного пункта

В визите генсека ООН Гуттереша в Москву не хватало одного пункта программы. Я был уверен, что его повезут в какой-нибудь "образцовый" концлагерь для украинцев.

Потому что такой концлагерь был у Гитлера. Назывался Терезиенштадт.

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Показательные "экскурсии"

Это было гетто для евреев, куда специально привозили журналистов и Красный Крест, чтобы посмотрели, как "счастливо" живут перемещенные в Третьем рейхе. Привозили и актеров, которые должны были изображать это "счастье" (русская массовка с радостью участвовала в таких "шоу", потому что имеет огромный опыт).

Правда, реальных евреев из Терезиенштадта чаще всего отправляли в газовые камеры Аушвица…

Россия принудительно вывезла детей из Украины / Фото иллюстративное, Getty Images

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Принудительная депортация в Россию

Сегодня на территорию России принудительно вывезены сотни тысяч украинцев с мест оккупации. Судьба многих тысяч из прошедших специально созданные "фильтрационные лагеря" неизвестна.

Вчера (27 апреля – 24 канал) как раз читал о вывезенных в неизвестном направлении детях из детдома. Как утверждает омбудсмен Людмила Денисова, за время войны более 160 тысяч украинских детей принудительно вывезли в Россию или в ОРДЛО.

Интересно, задавал ли эти вопросы генсек ООН Путину? Если нет, то о чем мы говорим? Какая ООН?

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