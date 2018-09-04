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Визитом Курца в Киев украино-австрийские отношения не исправить, – Die Presse

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Одним лишь визитом Курца в Киев украино-австрийские отношения не исправить
Одним лишь визитом Курца в Киев украино-австрийские отношения не исправить / Фото из открытых источников

Визит федерального канцлера Республики Австрия Себастьяна Курца в Киев 4 сентября не вернет доверие Украины, утраченное после приглашения главы Кремля Владимира Путина на свадьбу австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль.

Об этом пишет Die Presse.

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История с приглашением президента РФ на свадьбу к Кнайсль негативно сказалась на репутации Австрии в Украине, отмечает издание.

И хотя во время встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным, мэром Киева Виталием Кличко и Президентом Петром Порошенко Курц "будет повторять, что Вена и в дальнейшем будет оставаться партнером Украины и поддержит страну в реализации намеченных реформ, однако за дипломатическими формулировками речь пойдет в первую очередь о том, как снова укрепить доверие Киева", говорится в статье.

Украина не хочет идти путем, предложенным великим соседом на Востоке. Именно такое небольшое государство, как Австрия, должно было продемонстрировать понимание этой ситуации в историческом контексте и показать, что значит европейская солидарность на фоне реальной геополитической угрозы,
– делает вывод немецкая газета.

Напомним, 18 августа 53-летняя глава МИД Австрии Карин Кнайсль отпраздновала свадьбу, на которую пригласила президента России Владимира Путина.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Австрия Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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