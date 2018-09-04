Война на Донбассе: канцлер Австрии призвал Россию вернуться за стол переговоров
Федеральный канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц заявил, что военного решения ситуации на Донбассе не существует.
Об этом Курц сообщил во время совместного брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко.
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Австрию очень беспокоит, что ситуация на востоке Украины до сих пор сложная. Я с господином Климкиным летал на восток и видел, в каких ужасных условиях живут люди. Многим мы помогли гуманитарно. Мы ... продлили санкции против России, однако нужен и диалог, потому что конфликт на востоке можно решить только за столом переговоров,
– заявил австрийский канцлер.
Кроме этого, Курц добавил, что Австрия является одним из крупнейших инвесторов Украины и приветствовал прогресс в имплементации реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией.
Напомним, сегодня, 4 сентября, австрийский канцлер Себастьян Курц прибыл с визитом в Украину. В его рамках состоялась официальная встреча с Петром Порошенко.