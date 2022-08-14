Польша выступает за приостановление действия соглашения об упрощении визового движения для граждан россии. Но не все страны ЕС это поддерживают, среди них большие страны-члены, включая Германию, Францию и Нидерланды. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик.

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Какую концепцию разрабатывает Польша

В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан россии, Польша работает над новым решением,

– рассказал Вавжик.

По его словам, польская дипломатия уже несколько недель ведет переговоры с некоторыми государствами-членами. Кстати, подобный взгляд на эти вопросы имеют Литва, Латвия и Эстония, Чехия и Словакия.

"Мы можем ожидать решения по этому вопросу в ближайшие недели", – подчеркнул дипломат.

Как Польша запретила выдавать туристические визы россиянам

Вавжик отметил, что Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы россиянам. В настоящее время их могут получить граждане россии, которые из-за работы вынуждены пересекать польско-российскую границу, в том числе водители грузовиков, дипломаты, а также лица с картой поляка и члены семей граждан Польши и других стран ЕС.

Какие страны выступают за запрет въезда россиян

Страны ЕС начинают реагировать на просьбу Украины остановить выдачу шенгенских виз для россиян. Датское правительство готово пойти на отмену выдачи шенгенских виз для граждан страны-оккупанта. За проведение предложения закрыть россиянам границы ЕС выступила также и Литва.

Также Украина призвала ЕС перестать выдавать россиянам туристические визы. Потому Европейский Союз готов рассмотреть запрет.

Кроме того, Латвия вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами планируют выдвинуть на уровне ЕС требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам.

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