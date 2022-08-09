По словам Каллас, посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Поэтому пора прекращать туризм из россии уже сейчас.

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Эстония может перестать выдавать россиянам визы

Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека,

– призвала Каллас.

Она отметила, что авиасообщение с россией закрыто. Это означает, что пока страны Шенгена выдают визы, груз несут соседи страны-агрессора – Финляндия, Эстония и Латвия.

"Время прекращать туризм из России уже сейчас", – подчеркнула премьер.

Ермак призвал вернуть россию в СССР

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россия должна быть возвращена в СССР.

"Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС. Потому что посещение Европы – это привилегия, а не право человека. россия будет в изоляции. Мы вместе с союзниками сделаем все для этого. Хотели в советский союз? Будет у вас советский союз", – сказал Ермак.

Визы для россиян: главные новости

Ранее сообщалось, что Эстония станет инициатором полного запрета выдачи туристических виз гражданам России в страны Евросоюза. Соответствующее предложение должны подать уже в ближайшую неделю.

Кроме того, между Украиной и Россией начал действовать визовый режим. То есть, россияне не могут попасть на территорию Украины без визы.

Народный депутат Олег Дунда отмечал, что после введения визового режима с государством-агрессором в повестке дня должен быть вопрос такого же режима с Беларусью. Ведь эта страна стала соучастником нападения на нас и помогала россиянам.

Президент Владимир Зеленский призвал страны Запада принять превентивные меры, пригрозив запретом на въезд всем гражданам России.

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