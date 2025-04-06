Ему было 32 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои. Кривой Рог".
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"Вячеслав всегда был рядом"
В "Свои. Кривой Рог" рассказали, что Вячеслав Ремесло как раз ехал мимо, когда российская ракета с кассетным боеприпасом ударила по жилому кварталу города.
32-летнего мужчину пытались спасти. Друзья его сразу повезли в больницу, но, к сожалению, все усилия были напрасными.
Прощаться с Вячеславом будут в понедельник, 7 апреля, в 14 часов возле бюро судебно-медицинской экспертизы по улице Криворожстали.
А 8 апреля в 10 часов погибшего проведут в последний путь в селе Николо-Гулак, что на Николаевщине.
Если нужна была помощь, Вячеслав всегда был рядом,
– поделились воспоминаниями его друзья.
У мужчины остались родители и любимая.
24 Канал выражает соболезнования родным Вячеслава Ремесло и других жертв российского террора Кривого Рога. Вечная и светлая память погибшим!