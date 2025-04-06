Йому було 32 роки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Свої. Кривий Ріг".

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"В'ячеслав завжди був поруч"

У "Свої. Кривий Ріг" розповіли, що В'ячеслав Ремесло якраз їхав повз, коли російська ракета з касетним боєприпасом вдарила по житловому кварталу міста.

32-річного чоловіка намагалися врятувати. Друзі його одразу повезли до лікарні, але, на жаль, усі зусилля були марними.

Прощатимуться із В'ячеславом у понеділок, 7 квітня, о 14 годині біля бюро судово-медичної експертизи по вулиці Криворіжсталі.

А 8 квітня о 10 годині загиблого проведуть в останню путь у селі Миколо-Гулак, що на Миколаївщині.

Якщо потрібна була допомога, В'ячеслав завжди був поруч,

– поділилися спогадами його друзі.

У чоловіка залишилися батьки та кохана.

24 Канал висловлює співчуття рідним В'ячеслава Ремесла та інших жертв російського терору Кривого Рогу. Вічна та світла пам'ять загиблим!