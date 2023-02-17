Чтобы детей не забрали в приют, парень решил оформить на них попечительство. После эвакуации из Донбасса все переехали во Львовскую область, а впоследствии – в Киев.
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Как проживает семья Яловых в столице
Узнав о ситуации, в которой оказались Вячеслав и его братья и сестры, многие решили помочь. Следовательно, семья смогла начать новую жизнь в Киеве.
Понимаю, что жизнь у них (братьев и сестер – 24 Канал) не остановилась. Я хочу, чтобы мы по-прежнему куда-то ездили, встречали Новый год вместе,
– говорит Вячеслав.
Детям в столице помогли со школой и жильем. Николь занимается спортивными танцами, Оливия – гимнастикой, Тимур ходит на плавание. Сам Вячеслав устроился на работу и учится на реабилитолога.
Как Вячеслав занимается меньшими братьями и сестрами: смотрите видео
Воспитывать детей в одиночку бывает тяжело, рассказывает парень. Однако Вячеслав обещает сделать все, чтобы семья была крепкой, а мама ими гордилась.
Парень также поблагодарил всех за помощь. Он верит, что война скоро закончится победой Украины.
Вячеслав рассказал, что у него теперь есть семья: смотрите видео
История Вячеслава тронула всю Украину: что известно
- 15 марта 2022 года жизнь 18-летнего Славы из поселка Верхнеторецкое Донецкой области изменилась мгновенно. В тот день юноша с мамой возвращались домой. Вдруг в нескольких метрах от них прилетели два вражеских снаряда.
- Парень вспоминает: "Упал второй снаряд, он оглушил, я открываю глаза, мама лежит на боку и ее последние слова: "Со мной все хорошо". Я переворачиваю... и там... Я все делал, чтобы спасти ее".
- Он звал на помощь, перевязывал одеждой раны, но спасти маму не удалось. 37-летняя Марина погибла. Из-за полной оккупации поселка дети не смогли нормально похоронить маму.
- Через несколько дней Слава собрал двух младших братьев и двух сестер и вывез детей от боевых действий. Эвакуационным поездом они добрались до Львовщины. Здесь парень оформил документы и стал опекуном для младших, чтобы их не забрали в детдомы, ведь больше родных у них нет.
- Оливии – 8, Николь – 11. Сестрички обожают старшего брата. Хотя иногда он может и отругать. У девушек есть еще два брата. 16-летний Даниил и 10-летний Тимур. Сейчас они начинают жизнь с новой страницы в новом городе.