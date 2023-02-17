Аби дітей не забрали до притулку, хлопець вирішив оформити на них опікунство. Після евакуації з Донеччини усі переїхали до Львівської області, а згодом – до Києва.
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Як проживає сім'я Ялових у столиці
Дізнавшись про ситуацію, в якій опинились В'ячеслав та його брати й сестри, багато людей вирішили допомогти. Відтак, сім'я змогла розпочати нове життя у Києві.
Розумію, що життя у них (братів та сестер – 24 Канал) не зупинилось. Я хочу, щоб ми, як і раніше, кудись їздили, зустрічали Новий рік разом,
– каже В'ячеслав.
Дітям у столиці допомогли зі школою та житлом. Ніколь займається спортивними танцями, Олівія – гімнастикою, Тимур ходить на плавання. Натомість сам В'ячеслав влаштувався на роботу і навчається на реабілітолога.
Як В'ячеслав опікується меншими братами та сестрами: дивіться відео
Виховувати дітей наодинці буває важко, розповідає хлопець. Однак В'ячеслав обіцяє зробити усе, щоб сім'я була міцною, а мама ними пишалася.
Хлопець також подякував усім за допомогу. Він вірить, що війна скоро закінчиться перемогою України.
В'ячеслав розповів, що у нього тепер є родина: дивіться відео
Історія В'ячеслава зворушила всю Україну: що відомо
- 15 березня 2022 року життя 18-річного Слави із селища Верхньоторецьке, що на Донеччині, змінилося вмить. Того дня хлопець із мамою поверталися додому. Раптом за кілька метрів від них прилетіло два ворожі снаряди.
- Хлопець згадує: "Упав другий снаряд, він оглушив, я відкриваю очі, мама лежить на боку і її останні слова: "Зі мною все добре". Я перевертаю… і там… Я все робив, щоб її врятувати".
- Він кликав на допомогу, перев'язував одягом рани, та врятувати маму не вдалося. 37-річна Марина загинула. Через цілковиту окупацію селища діти не змогли нормально поховати маму.
- За кілька днів Слава зібрав двох молодших братів та двох сестер і вивіз дітей від бойових дій. Евакуаційним потягом вони дісталися Львівщини. Тут хлопець оформив документи та став опікуном для молодших, щоб їх не забрали до дитбудинків, адже більше рідні у них немає.
- Олівії – 8, Ніколь – 11. Сестрички обожнюють старшого брата. Хоч інколи він може і насварити. У дівчат є ще два брати. 16-річний Данило і 10-річний Тимур. Нині вони усі починають життя з нової сторінки у новому місті.