Аби дітей не забрали до притулку, хлопець вирішив оформити на них опікунство. Після евакуації з Донеччини усі переїхали до Львівської області, а згодом – до Києва.

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Як проживає сім'я Ялових у столиці

Дізнавшись про ситуацію, в якій опинились В'ячеслав та його брати й сестри, багато людей вирішили допомогти. Відтак, сім'я змогла розпочати нове життя у Києві.

Розумію, що життя у них (братів та сестер – 24 Канал) не зупинилось. Я хочу, щоб ми, як і раніше, кудись їздили, зустрічали Новий рік разом,

– каже В'ячеслав.

Дітям у столиці допомогли зі школою та житлом. Ніколь займається спортивними танцями, Олівія – гімнастикою, Тимур ходить на плавання. Натомість сам В'ячеслав влаштувався на роботу і навчається на реабілітолога.

Як В'ячеслав опікується меншими братами та сестрами: дивіться відео

Виховувати дітей наодинці буває важко, розповідає хлопець. Однак В'ячеслав обіцяє зробити усе, щоб сім'я була міцною, а мама ними пишалася.

Хлопець також подякував усім за допомогу. Він вірить, що війна скоро закінчиться перемогою України.

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