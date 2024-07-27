Хотел стать военным, – мама вероятного убийцы Фарион о его отношении к войне

В убийстве Ирины Фарион подозревают 18-летнего жителя Днепра Вячеслава Зинченко. Мама парня рассказала о его отношении к войне.

Женщина сказала, что ее сын хотел быть военным. Он еще с 16 лет интересовался, где можно получить соответствующую специальность.

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Парень стал оператором БпЛа

Женщина рассказала, что ее сын хотел стать военным и даже стал оператором БпЛа.

В марте он закончил курсы на оператора БпЛа, то есть хотел и дальше идти в штат. Мой муж также воюет. И он также хотел идти на войну. Он поддерживал военных и сам искал, куда ему пойти. Но мой муж и некоторые знакомые его отговаривали. Ему только исполнилось 18, а он уже ... хотел добровольцем идти,

– рассказала она.

По словам матери парня, она знала ее сын ездил в путешествие во Львов. "Он сказал, что после поездки ... решит, пойдет добровольцем, или не пойдет", – добавила она.

Женщина также рассказала, что у Вячеслава не было оружия.

"У него не было оружия. Нет, он в начале войны, когда ему 16 лет было, то спрашивал меня, куда можно пойти, чтобы его взяли в армию. И я ему говорю: да куда, тебе только 16 лет, ты доучись, потому что он был в старших классах. Так надо на военного идти учиться. Ну, сейчас по крайней мере. Он поступил в вуз и учится на журналиста. Но никогда он стрелять не ходил, в Днепре так точно", – сказала мать подозреваемого.