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      Вятрович назвал ключевые сферы влияния России на Украину

      3 Читати новину українською
      Владимир Вятрович
      Владимир Вятрович / Скриншот из видео

      Любой российский культурный продукт используется в Украине для укрепления концепции "русского мира".

      Такое мнение в программе "Ролевые игры" высказал экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, все, что сближает нас с Россией, будет использовано против Украины.

      К слову: Кабмин уволил Вятровича: коротко обо всем, что известно

      "Об этом надо помнить. Это не значит этого не использовать, это не значит это запрещать, просто помнить об этом. Я всем привожу пример с сигаретами. Надпись на сигаретах просто предупреждает о том, что значит курение, но не запрещает вам курить", – пояснил Вятрович.

      Это же именно мы можем говорить о российском культурном продукте. Он будет использоваться в Украине для укрепления концепции "русского мира",
      – сказал историк.

      По его словам, основными сферами влияния России на Украину есть:
      – русский язык;
      – русская культура;
      – русская церковь.

      "В Украине должно быть минимум российского или русскоязычного культурного продукта, который производится и делается благодаря поддержке украинского государства. Это не правильно. Украина – это единственное государство в мире, которое должно продвигать и поддерживать украинскую культуру. Не русскую", – добавил Вятрович.

      Что известно про Владимира Вятровича? Известный украинский ученый-историк. Председатель ученого совета Центра исследований освободительного движения во Львове и член наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого". В 2014 году стал председателем Института национальной памяти. На этом посту он сделал немало, в частности:
      – запустил процесс декоммунизации;
      – открыл архивы КГБ и других советских спецслужб;
      – добился признания ветеранов ОУН и УПА;
      – расширил возможности для реабилитации жертв репрессий.

      18 сентября Кабинет министров Украины уволил Владимира Вятровича с этой должности.

      Смотрите полное интервью с Владимиром Вятровичем:

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Украина – Россия История Кабинет Министров Украины Новости культуры Владимир Вятрович
      Источник: 24 канал
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