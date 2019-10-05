Вятрович назвал ключевые сферы влияния России на Украину
Любой российский культурный продукт используется в Украине для укрепления концепции "русского мира".
Такое мнение в программе "Ролевые игры" высказал экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, все, что сближает нас с Россией, будет использовано против Украины.
К слову: Кабмин уволил Вятровича: коротко обо всем, что известно
"Об этом надо помнить. Это не значит этого не использовать, это не значит это запрещать, просто помнить об этом. Я всем привожу пример с сигаретами. Надпись на сигаретах просто предупреждает о том, что значит курение, но не запрещает вам курить", – пояснил Вятрович.
Это же именно мы можем говорить о российском культурном продукте. Он будет использоваться в Украине для укрепления концепции "русского мира",
– сказал историк.
По его словам, основными сферами влияния России на Украину есть:
– русский язык;
– русская культура;
– русская церковь.
"В Украине должно быть минимум российского или русскоязычного культурного продукта, который производится и делается благодаря поддержке украинского государства. Это не правильно. Украина – это единственное государство в мире, которое должно продвигать и поддерживать украинскую культуру. Не русскую", – добавил Вятрович.
Что известно про Владимира Вятровича? Известный украинский ученый-историк. Председатель ученого совета Центра исследований освободительного движения во Львове и член наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого". В 2014 году стал председателем Института национальной памяти. На этом посту он сделал немало, в частности:
– запустил процесс декоммунизации;
– открыл архивы КГБ и других советских спецслужб;
– добился признания ветеранов ОУН и УПА;
– расширил возможности для реабилитации жертв репрессий.
18 сентября Кабинет министров Украины уволил Владимира Вятровича с этой должности.
Смотрите полное интервью с Владимиром Вятровичем: