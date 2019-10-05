Вятрович назвал ключевые сферы влияния России на Украину

Любой российский культурный продукт используется в Украине для укрепления концепции "русского мира".

Такое мнение в программе "Ролевые игры" высказал экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, все, что сближает нас с Россией, будет использовано против Украины.

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"Об этом надо помнить. Это не значит этого не использовать, это не значит это запрещать, просто помнить об этом. Я всем привожу пример с сигаретами. Надпись на сигаретах просто предупреждает о том, что значит курение, но не запрещает вам курить", – пояснил Вятрович.

Это же именно мы можем говорить о российском культурном продукте. Он будет использоваться в Украине для укрепления концепции "русского мира",

– сказал историк.

По его словам, основными сферами влияния России на Украину есть:

– русский язык;

– русская культура;

– русская церковь.

"В Украине должно быть минимум российского или русскоязычного культурного продукта, который производится и делается благодаря поддержке украинского государства. Это не правильно. Украина – это единственное государство в мире, которое должно продвигать и поддерживать украинскую культуру. Не русскую", – добавил Вятрович.

Что известно про Владимира Вятровича? Известный украинский ученый-историк. Председатель ученого совета Центра исследований освободительного движения во Львове и член наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого". В 2014 году стал председателем Института национальной памяти. На этом посту он сделал немало, в частности:

– запустил процесс декоммунизации;

– открыл архивы КГБ и других советских спецслужб;

– добился признания ветеранов ОУН и УПА;

– расширил возможности для реабилитации жертв репрессий.



18 сентября Кабинет министров Украины уволил Владимира Вятровича с этой должности.

Смотрите полное интервью с Владимиром Вятровичем: