В'ятрович сказав, як Росія впливає на Україну

Будь-який російський культурний продукт використовується в Україні для зміцнення концепції "русского мира".

Таку думку в програмі "Рольові ігри" сказав ексголова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. За його словами, все, що зближає нас з Росією, буде використано проти України.

До слова: Кабмін звільнив В’ятровича: коротко про все, що відомо

"Про це треба пам’ятати. Це не означає цього не використовувати, це не означає це забороняти, просто пам’ятати про це. Я всім наводжу приклад зі сигаретами. Надпис на сигаретах просто попереджає про те, що означає куріння, але не забороняє вам курити", – пояснив В'ятрович.

Це ж саме ми можемо говорити про російський культурний продукт. Він буде використовуватись в Україні для зміцнення концепції "русского мира",

– сказав історик.

За його словами, основними сферами впливу Росії на Україну є:

– російська мова;

– російська культура;

– російська церква.

"В Україні має бути як мінімум російського чи російськомовного культурного продукту, який виготовляється і робиться завдяки підтримці української держави. Це не правильно. Україна – це єдина держава у світі, яка має просувати і підтримувати українську культуру. Не російську", – додав В'ятрович.

Що відомо про Володимира В'ятровича? Відомий український науковець-історик. Голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху у Львові та член наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького". У 2014 році став головою Інституту національної пам'яті. На цій посаді він зробив чимало, зокрема:

– запустив процес декомунізації;

– відкрив архіви КДБ та інших радянських спецслужб;

– домігся визнання ветеранів ОУН та УПА;

– розширив можливості для реабілітації жертв репресій.



18 вересня Кабінет міністрів України звільнив Володимира В'ятровича з цієї посади.

Дивіться повне інтерв'ю з Володимиром В'ятровичем: