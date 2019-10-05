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      В'ятрович сказав, як Росія впливає на Україну

      506 Читать новость на русском
      Володимир В'ятрович
      Володимир В'ятрович / Скріншот з відео

      Будь-який російський культурний продукт використовується в Україні для зміцнення концепції "русского мира".

      Таку думку в програмі "Рольові ігри" сказав ексголова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. За його словами, все, що зближає нас з Росією, буде використано проти України.

      До слова: Кабмін звільнив В’ятровича: коротко про все, що відомо

      "Про це треба пам’ятати. Це не означає цього не використовувати, це не означає це забороняти, просто пам’ятати про це. Я всім наводжу приклад зі сигаретами. Надпис на сигаретах просто попереджає про те, що означає куріння, але не забороняє вам курити", – пояснив В'ятрович.

      Це ж саме ми можемо говорити про російський культурний продукт. Він буде використовуватись в Україні для зміцнення концепції "русского мира",
      – сказав історик.

      За його словами, основними сферами впливу Росії на Україну є:
         – російська мова;
         – російська культура;
         – російська церква.

      "В Україні має бути як мінімум російського чи російськомовного культурного продукту, який виготовляється і робиться завдяки підтримці української держави. Це не правильно. Україна – це єдина держава у світі, яка має просувати і підтримувати українську культуру. Не російську", – додав В'ятрович. 

      Що відомо про Володимира В'ятровича? Відомий український науковець-історик. Голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху у Львові та член наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького". У 2014 році став головою Інституту національної пам'яті. На цій посаді він зробив чимало, зокрема:
      – запустив процес декомунізації;
      – відкрив архіви КДБ та інших радянських спецслужб;
      – домігся визнання ветеранів ОУН та УПА;
      – розширив можливості для реабілітації жертв репресій.

      18 вересня Кабінет міністрів України звільнив Володимира В'ятровича з цієї посади.

      Дивіться повне інтерв'ю з Володимиром В'ятровичем:

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Україна – Росія Історія Володимир В'ятрович Новини культури Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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