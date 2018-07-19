22:01
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Подачки Путина. Православные бросали
Вєсті Кремля
21:18, сегодня
Вести.UA. Президент Сердючка. Неугомонная Тимошенко
Вєсті.UA
20:23, сегодня
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Честь и НЕчесть

ВККС выбрала с нарушением всех судей Верховного Суда, – Брегей

Честь и НЕчесть 29 Читати новину українською

Как работает система отбора кандидатов на должность судьи Верховного Суда и что случилось на втором этапе квалификайного конкурса на должность судьи рассказал гость программы "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик – судья Кировоградского окружного административного суда Роман Брегей.

"Сначала происходит процедура регистрации, представления документов, допуск к конкурсу, а потом начинаются два важных этапа. Проводится экзамен, который состоит из двух частей (тестирование и выполнение практической части) и исследование личных и моральных качеств кандидата, где ВККС определяет баллы и составляет рейтинг, таким образом проверяя добродетель", – сказал судья.

Читайте также: Мы наблюдали умышленные действия судей, когда они не хотели рассматривать дела своих коллег, – Янченко

По его словам, первым этапом конкурса в Верховный Суд было тестирование. Баллы определяла электронная система. Второй этап заключался в выполнении кандидатами практического задания. Его оценивают члены коллегии Высшей квалификационной комиссии. Суть заключалась в том, что дают на рассмотрение дела, где есть решение апелляционной инстанции, материалы дела, которые подавали стороны, и ты должен на основании анализа принять собственное решение и выложить в той форме, которую считаешь необходимой.

Мою работу оценили в балл, который был ниже допустимого, что по правилам конкурса говорило о том, что я автоматически выбываю. Я не согласен с такой оценкой и решил его обжаловать. Подал заявление в Высшую квалификационную комиссию, чтобы она проверила решение коллегии. Я хотел знать, почему такой низкий балл,
– отметил Брегей.

Галина Чижик обратила внимание на отдельных лиц. В частности, на члена ВККС Татьяну Весельскую, которая проверяла работы кандидатов в кассационный административный суд. В связи с несоответствием доходов и расходов Национальное актикорупцийне бюро начало расследование.

Доходи Тетяни Весельської

Доходы Татьяны Весельской

"Кассационный административный суд важен тем, что он рассматривает иски на действия Высшей квалификационной комиссии, высшего совета правосудия и президента. Это суд, который ставит последнюю точку в спорах о законности или незаконности действий органов власти", – подытожила ведущая.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Судьи Коррупция Взятка Честь и НЕчесть
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук