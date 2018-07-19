ВККС выбрала с нарушением всех судей Верховного Суда, – Брегей

Как работает система отбора кандидатов на должность судьи Верховного Суда и что случилось на втором этапе квалификайного конкурса на должность судьи рассказал гость программы "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик – судья Кировоградского окружного административного суда Роман Брегей.

"Сначала происходит процедура регистрации, представления документов, допуск к конкурсу, а потом начинаются два важных этапа. Проводится экзамен, который состоит из двух частей (тестирование и выполнение практической части) и исследование личных и моральных качеств кандидата, где ВККС определяет баллы и составляет рейтинг, таким образом проверяя добродетель", – сказал судья.

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По его словам, первым этапом конкурса в Верховный Суд было тестирование. Баллы определяла электронная система. Второй этап заключался в выполнении кандидатами практического задания. Его оценивают члены коллегии Высшей квалификационной комиссии. Суть заключалась в том, что дают на рассмотрение дела, где есть решение апелляционной инстанции, материалы дела, которые подавали стороны, и ты должен на основании анализа принять собственное решение и выложить в той форме, которую считаешь необходимой.

Мою работу оценили в балл, который был ниже допустимого, что по правилам конкурса говорило о том, что я автоматически выбываю. Я не согласен с такой оценкой и решил его обжаловать. Подал заявление в Высшую квалификационную комиссию, чтобы она проверила решение коллегии. Я хотел знать, почему такой низкий балл,

– отметил Брегей.

Галина Чижик обратила внимание на отдельных лиц. В частности, на члена ВККС Татьяну Весельскую, которая проверяла работы кандидатов в кассационный административный суд. В связи с несоответствием доходов и расходов Национальное актикорупцийне бюро начало расследование.

Доходы Татьяны Весельской

"Кассационный административный суд важен тем, что он рассматривает иски на действия Высшей квалификационной комиссии, высшего совета правосудия и президента. Это суд, который ставит последнюю точку в спорах о законности или незаконности действий органов власти", – подытожила ведущая.

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