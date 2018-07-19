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Телеканал новин 24 Програми Честь і НЕчесть

ВККС обрала з порушенням всіх суддів Верховного Суду, – Брегей

Честь і НЕчесть 81 Читать новость на русском

Як працює система відбору кандидатів на посаду судді Верховного Суду та що трапилося на другому етапі кваліфікаційного конкурсу на посаду судді розповів гість програми "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик – суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Роман Брегей.

"Спочатку відбувається процедура реєстрації, подання документів, докуск до конкурсу, а потім починаються два важливих етапи. Проводиться іспит, який складається з двох частин (тестування і виконання практичної частини) і дослідження особистих та моральних якостей кандидата, де ВККС визначає бали і складає рейтинг, таким чином перевіряючи доброчесність", – сказав суддя. 

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За його словами, першим етапом конкурсу до Верховного Суду було тестування. Бали визначала електронна система. Другий етап полягав у виконанні кандидатами практичного завдання. Його оцінюють члени колегії Вищої кваліфікаційної комісії. Суть полягала в тому, що дають на розгляд справи, де є рішення апеляційної інстанції, матеріали справи, які подавали сторони і ти повинен на підставі аналізу прийняти власне рішення і викласти у тій формі, яку вважаєш за необідну.

Мою роботу оцінили у бал, який був нижче допустимого, що за правилами конкурсу говорило про те, що я автоматично вибуваю. Я не погоджувався з такою оцінкою і вирішив її оскаржити. Подав заяву до Вищої кваліфікаційної комісії, щоб вона перевірила рішення колегії. Я хотів знати чому такий низький бал,
– наголосив Брегей.

Галина Чижик звернула увагу на окремих осіб. Зокрема на членкиню ВККС Тетяна Весельку, яка перевіряла роботи кандидатів до касаційного адміністративного суду. У зв'язку з невідповідністю доходів і витрат Національне актикорупційне бюро розпочало розслідування.

Доходи Тетяни Весельської
Доходи Тетяни Весельської

"Касаційний адміністративний суд важливий тим, що він розглядає позови на дії Вищої кваліфікаційної комісії, вищої ради правосуддя і президента. Це є суд, який ставить останню крапку у суперечках стосовно законності чи незаконності дій органів влади", – підсумувала ведуча.

Більше – дивіться у програмі. 

Теги: Судді Корупція Хабар Честь і НЕчесть
Джерело: 24 канал
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