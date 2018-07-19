ВККС обрала з порушенням всіх суддів Верховного Суду, – Брегей

Як працює система відбору кандидатів на посаду судді Верховного Суду та що трапилося на другому етапі кваліфікаційного конкурсу на посаду судді розповів гість програми "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик – суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Роман Брегей.

"Спочатку відбувається процедура реєстрації, подання документів, докуск до конкурсу, а потім починаються два важливих етапи. Проводиться іспит, який складається з двох частин (тестування і виконання практичної частини) і дослідження особистих та моральних якостей кандидата, де ВККС визначає бали і складає рейтинг, таким чином перевіряючи доброчесність", – сказав суддя.

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За його словами, першим етапом конкурсу до Верховного Суду було тестування. Бали визначала електронна система. Другий етап полягав у виконанні кандидатами практичного завдання. Його оцінюють члени колегії Вищої кваліфікаційної комісії. Суть полягала в тому, що дають на розгляд справи, де є рішення апеляційної інстанції, матеріали справи, які подавали сторони і ти повинен на підставі аналізу прийняти власне рішення і викласти у тій формі, яку вважаєш за необідну.

Мою роботу оцінили у бал, який був нижче допустимого, що за правилами конкурсу говорило про те, що я автоматично вибуваю. Я не погоджувався з такою оцінкою і вирішив її оскаржити. Подав заяву до Вищої кваліфікаційної комісії, щоб вона перевірила рішення колегії. Я хотів знати чому такий низький бал,

– наголосив Брегей.

Галина Чижик звернула увагу на окремих осіб. Зокрема на членкиню ВККС Тетяна Весельку, яка перевіряла роботи кандидатів до касаційного адміністративного суду. У зв'язку з невідповідністю доходів і витрат Національне актикорупційне бюро розпочало розслідування.



Доходи Тетяни Весельської

"Касаційний адміністративний суд важливий тим, що він розглядає позови на дії Вищої кваліфікаційної комісії, вищої ради правосуддя і президента. Це є суд, який ставить останню крапку у суперечках стосовно законності чи незаконності дій органів влади", – підсумувала ведуча.

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