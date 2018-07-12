21:30
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, сьогодні
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, сьогодні
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Програми Честь і НЕчесть

Ми спостерігали умисні дії суддів, коли вони не хотіли розглядати справи своїх колег, – Янченко

Честь і НЕчесть 70 Читать новость на русском

Про затримання в судах справ НАБУ проти хабарників розповіла гостя програми "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик – голова Ради громадського контролю при НАБУ Галина Янченко.

"На сьогоднішній день ми бачимо, що найбільшим гальмом процесу роботи НАБУ є якраз розгляд справ у суді. Загалом, НАБУ передало 140 справ до суду щодо хабарництва топ-корупціонерів, політиків, суддів і т.д. в Україні. Але справи затягуються, або суди не відбуваються з тих чи інших питань. В двох третинах випадків це відбувається через відсутність складу суддів. Тоді воно переноситься на кілька місяців", – зазначила Галина Янченко.

Читайте також: Суддям, які беруть хабарі, пізніше неможливо зупинитися, – Гнап

За її словами, інколи процес розгляду щодо суддів, яких затримали на хабарі, затримують умисно. "Ми спостерігали умисні дії суддів, коли вони не хотіли розглядати справи своїх колег, тому й затягували цей процес. А таких різних трюків чи відводів є багато", – наголосила голова Ради громадського контролю при НАБУ.

Якщо задокументовані факти того, що суддя брав хабар, то здорова система правосуддя мала б відсторонити таку людину від виконання обов’язків та призупинити його повноваження, – сказала вона.

"Щоб система очищалася дуже важливим є набір привентивних заходів. Але наразі в Україні цього немає. Кандидати на посаду судді проходять просто співбесіду, а це так би мовити є лише імітацією реформи" – заявила Галина Янченко.

І додала, що було б добре, якби засідання проводилося з відеозйомкою, або ж суддя приймав рішення не наодинці. Тоді, звичайно, будь-який суддя при здоровому глузді не захотів би псувати свою репутацію та кар’єру.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Судді НАБУ Корупція Честь і НЕчесть Хабар
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому суддя, яка не стала виносити "правильні" рішення і звільнилась, забрала свої слова про тиск
сьогодні, 21:30 Чому суддя, яка не стала виносити "правильні" рішення і звільнилась, забрала свої слова про тиск
2
Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
сьогодні, 21:00 Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
Дмитро Гнап 115
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
770
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Відпустка в серпні-2018: бюджетно та яскраво
сьогодні, 20:00 Відпустка в серпні-2018: бюджетно та яскраво
Яніна Ткачук 207
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук