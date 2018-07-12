Ми спостерігали умисні дії суддів, коли вони не хотіли розглядати справи своїх колег, – Янченко

Про затримання в судах справ НАБУ проти хабарників розповіла гостя програми "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик – голова Ради громадського контролю при НАБУ Галина Янченко.

"На сьогоднішній день ми бачимо, що найбільшим гальмом процесу роботи НАБУ є якраз розгляд справ у суді. Загалом, НАБУ передало 140 справ до суду щодо хабарництва топ-корупціонерів, політиків, суддів і т.д. в Україні. Але справи затягуються, або суди не відбуваються з тих чи інших питань. В двох третинах випадків це відбувається через відсутність складу суддів. Тоді воно переноситься на кілька місяців", – зазначила Галина Янченко.

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За її словами, інколи процес розгляду щодо суддів, яких затримали на хабарі, затримують умисно. "Ми спостерігали умисні дії суддів, коли вони не хотіли розглядати справи своїх колег, тому й затягували цей процес. А таких різних трюків чи відводів є багато", – наголосила голова Ради громадського контролю при НАБУ.

Якщо задокументовані факти того, що суддя брав хабар, то здорова система правосуддя мала б відсторонити таку людину від виконання обов’язків та призупинити його повноваження, – сказала вона.

"Щоб система очищалася дуже важливим є набір привентивних заходів. Але наразі в Україні цього немає. Кандидати на посаду судді проходять просто співбесіду, а це так би мовити є лише імітацією реформи" – заявила Галина Янченко.

І додала, що було б добре, якби засідання проводилося з відеозйомкою, або ж суддя приймав рішення не наодинці. Тоді, звичайно, будь-який суддя при здоровому глузді не захотів би псувати свою репутацію та кар’єру.

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