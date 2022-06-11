Об этом сообщил 24 каналу городской голова Львова Андрей Садовый. Он отметил, что специфика реабилитационного центра уникальна.
Во Львове презентовали проект Национального реабилитационного центра "Несокрушимые"
Многие раненые – гражданские
По словам Садового, как мы видим, в результате боевых действий травмы получают не только военные. В частности, многие раненые среди гражданского населения – дети, женщины, пожилые люди.
Вот почему перед государством стоит очень большой вызов. Создание такого реабилитационного центра – это вклад Львова в общую победу,
– заявил глава города.
Реабилитация – основа лечения
Как отметил Садовый, сейчас Украина сотрудничает с рядом стран, принимающих наших граждан на лечение и протезирование. Он подчеркнул, что потом они возвращаются и нуждаются в серьезной поддержке.
Мы должны делать все очень и очень быстро, чтобы каждый украинец и украинка, получившие тяжелые ранения, понимали, что здесь им окажут необходимую поддержку и качественную реабилитацию.
– заметил Садовый.
Городской голова также подчеркнул, что важна инфраструктура. Как он объяснил, сам этап протезирования – это 15%, а остальное – психологическая и социальная реабилитация.
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По его словам, к примеру, к производству протезов будут привлечены люди, которые сами имеют их. Очевидно, что они как никто могут понять все нюансы.
"Когда человек нуждается в протезировании, а его консультирует и помогает коллега, который прошел этот путь, то значительно выше уровень доверия и ответственности", - пояснил Садовый.
Украине готовы помогать
Глава Львова добавил, что был поражен тем, насколько готовы помогать другие страны и как активно наши украинские компании хотят приобщаться к этому процессу.
Он отметил, что многие врачи из других стран готовы приезжать, чтобы помогать украинцам. В частности, подчеркнул, что многие из них уже есть в Украине, где получают неоценимый опыт.
"Таких травм давно мир не видел. С профессиональной точки зрения, им важно приобщаться к лечению и получать новый опыт", – добавил Садовый.
Садовый рассказал, кому помогут в реабилитационном центре: смотрите видео
Строительство реабилитационного центра во Львове: что известно
- Во Львове представили проект Национального реабилитационного центра "Несокрушимые". Отмечается, что такая идея возникла из-за большого количества украинцев, которые сейчас нуждаются в протезировании и реабилитации в результате российско-украинской войны.
- Глава Львова Андрей Садовый сообщил, что такой центр планируют построить в течение следующих 2 лет. По его словам, для первого этапа требуется около 77 миллионов евро.
- Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что его страна готова помогать в создании реабилитационного центра. Он также отметил, что уже 200 медиков из немецкой ассоциации врачей вызвались работать в Украине.