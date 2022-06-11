Об этом сообщил 24 каналу городской голова Львова Андрей Садовый. Он отметил, что специфика реабилитационного центра уникальна.

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Многие раненые – гражданские

По словам Садового, как мы видим, в результате боевых действий травмы получают не только военные. В частности, многие раненые среди гражданского населения – дети, женщины, пожилые люди.

Вот почему перед государством стоит очень большой вызов. Создание такого реабилитационного центра – это вклад Львова в общую победу,

– заявил глава города.

Реабилитация – основа лечения

Как отметил Садовый, сейчас Украина сотрудничает с рядом стран, принимающих наших граждан на лечение и протезирование. Он подчеркнул, что потом они возвращаются и нуждаются в серьезной поддержке.

Мы должны делать все очень и очень быстро, чтобы каждый украинец и украинка, получившие тяжелые ранения, понимали, что здесь им окажут необходимую поддержку и качественную реабилитацию.

– заметил Садовый.

Городской голова также подчеркнул, что важна инфраструктура. Как он объяснил, сам этап протезирования – это 15%, а остальное – психологическая и социальная реабилитация.

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По его словам, к примеру, к производству протезов будут привлечены люди, которые сами имеют их. Очевидно, что они как никто могут понять все нюансы.

"Когда человек нуждается в протезировании, а его консультирует и помогает коллега, который прошел этот путь, то значительно выше уровень доверия и ответственности", - пояснил Садовый.

Украине готовы помогать

Глава Львова добавил, что был поражен тем, насколько готовы помогать другие страны и как активно наши украинские компании хотят приобщаться к этому процессу.

Он отметил, что многие врачи из других стран готовы приезжать, чтобы помогать украинцам. В частности, подчеркнул, что многие из них уже есть в Украине, где получают неоценимый опыт.

"Таких травм давно мир не видел. С профессиональной точки зрения, им важно приобщаться к лечению и получать новый опыт", – добавил Садовый.

Садовый рассказал, кому помогут в реабилитационном центре: смотрите видео



Строительство реабилитационного центра во Львове: что известно