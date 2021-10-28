Ранее медучреждения Запорожья по запросу медиков получили защитные костюмы, тест-системы и аппараты ИВЛ. Кроме того, "Запорожсталь" бесплатно обеспечивает больницы города медицинским кислородом, с апреля 2021 года он направил более 1900 тонн жидкого кислорода.

Мы в постоянном контакте с медиками, поэтому понимаем потребности медучреждений и оказываем максимальную помощь отважным врачам. Очень надеюсь, что нашим талантливым и отважным врачам удастся спасти больше жизней. И мы сможем преодолеть COVID-19 вместе. Внести свой вклад в победу над пандемией может не только крупный бизнес, но и каждый из нас – достаточно вакцинироваться и следовать рекомендациям врачей.

– написал на своей странице в соцсети фейсбук руководитель комбината "Запорожсталь" Александр Мироненко.

Напомним, "Метинвест" будет бесплатно поставлять кислород для борьбы с COVID-19 еще в две области, он будет направлен в Черниговскую и Херсонскую область. Ранее в "Метинвесте" сообщили, что 300 тонн кислорода будут поставлены медучреждениям Харькова и Киева.

Кислород для медиков Харьковской области предоставят металлургические комбинаты "Запорожсталь", "Азовсталь" и Днепровский коксохимический завод. На сегодняшний день из 260 тонн уже поставлено 180 тонн.

Больницам Херсонской области 500 тонн жидкого кислорода поставит ММК имени Ильича.

Также ММК имени Ильича бесплатно и в полном объеме обеспечивает жизненно необходимым кислородом медучреждения Мариуполя и Покровска.

Всего с января по октябрь этого года в эти города было передано 653,2 тонн жидкого и 166,5 тысяч кубометров газообразного кислорода.

72 миллиона гривен "Метивнест" инвестировал в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры Мариуполя. Это дало возможность обустроить около 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.