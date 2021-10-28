Раніше медустанови Запоріжжя на запит медиків отримали захисні костюми, тест-системи та апарати ШВЛ. Окрім цього, "Запоріжсталь" безкоштовно забезпечує лікарні міста медичним киснем, з квітня 2021 року він направив понад 1900 тонн рідкого кисню.

Ми у постійному контакті з медиками, тому розуміємо потреби медустанов та надаємо максимальну допомогу відважним лікарям. Дуже сподіваюся, що нашим талановитим та відважним лікарям вдасться врятувати більше життів. І ми зможемо подолати COVID-19 разом. Зробити свій внесок у перемогу над пандемією може не лише великий бізнес, а й кожен із нас – достатньо вакцинуватися та дотримуватися рекомендацій лікарів,

– написав на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук керівник комбінату "Запоріжсталь" Олександр Мироненко.

Нагадаємо, "Метінвест" буде безкоштовно постачати кисень для боротьби з COVID-19 ще у дві області, його буде направлено до Чернігівської та Херсонської області. Раніше у "Метінвесті" повідомили, що 300 тонн кисню буде поставлено медустановам Харкова та Києва.

Кисень для медиків Харківської області нададуть металургійні комбінати "Запоріжсталь", "Азовсталь" та Дніпровський коксохімічний завод. На сьогоднішній день із 260 тонн уже поставлено 180 тонн.

Лікарням Херсонської області 500 тонн рідкого кисню поставить ММК імені Ілліча.

Також ММК імені Ілліча безоплатно та в повному обсязі забезпечує життєво необхідним киснем медустанови Маріуполя та Покровська.

Загалом із січня по жовтень цього року до цих міст було передано 653,2 тонни рідкого та 166,5 тисячі кубометрів газоподібного кисню.

72 мільйони гривень "Метівнест" інвестував у будівництво, утримання та обслуговування кисневої інфраструктури Маріуполя. Це дало можливість облаштувати майже 700 лікарняних ліжок з прямою подачею кисню.