Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она подчеркнула, вакцина, которой прививали украинца, не одобрена ВОЗ.
Ранее Сам пережил плен: Бекиров попросил Зеленского способствовать освобождению пленников Кремля
Лимешко угрожали сотрудники колонии
Сотрудники исправительной колонии "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", где содержится Геннадий, угрожая помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставили подписать согласие на прививку,
– рассказала Денисова.
Сразу после прививки Геннадию стало хуже, однако администрация колонии отказала ему в оказании медицинской помощи. Это, отметила Денисова, нарушает конвенцию о защите прав человека и основных свобод, что приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению.
Денисова обратилась к омбудсмену Москальковой
Уполномоченная по правам человека парламента обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием обеспечить Лимешко необходимую медицинскую помощь. Также Денисова попросила генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского срочно осуществить выезд в колонию, где отбывает заключение Лимешко.
К теме Украина пожаловалась в Гаагу на незаконное перемещение из Крыма в Россию почти 300 заключенных
Что известно про Геннадия Лимешко
- Лимешко родился в 1992 году на Харьковщине.
- Воевал добровольцем на Донбассе, а впоследствии в составе ВСУ.
- Приговорен к 8 годам заключения в России за незаконное хранение и перевозку оружия и боеприпасов, незаконное изготовление взрывчатки по предварительному сговору.
- Дело Лимешко известно как дело "украинских диверсантов" в оккупированном Крыму.
Текст публикации Людмилы Денисовой:
Незаконно осужденному страной-агрессором РФ гражданину Украины Геннадию Лимешко сделали прививку от COVID-19 против его воли вакциной, которая не признана ВОЗ.
Сотрудники исправительной колонии "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", где содержится Геннадий, угрожая помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставили подписать согласие на прививки.
После вакцинации состояние здоровья Геннадия Лимешко стремительно ухудшилось: началась тахикардия и сильная головная боль.
Администрация учреждения отказала Геннадию в оказании медицинской помощи, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению и статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.
Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить оказание Геннадию Лимешко необходимой медпомощи.
Прошу Генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского срочно осуществить выезд в "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю" и посетить Геннадия Лимешко.