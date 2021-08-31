Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она подчеркнула, вакцина, которой прививали украинца, не одобрена ВОЗ.

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Лимешко угрожали сотрудники колонии

Сотрудники исправительной колонии "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", где содержится Геннадий, угрожая помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставили подписать согласие на прививку,

– рассказала Денисова.

Сразу после прививки Геннадию стало хуже, однако администрация колонии отказала ему в оказании медицинской помощи. Это, отметила Денисова, нарушает конвенцию о защите прав человека и основных свобод, что приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению.

Денисова обратилась к омбудсмену Москальковой

Уполномоченная по правам человека парламента обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием обеспечить Лимешко необходимую медицинскую помощь. Также Денисова попросила генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского срочно осуществить выезд в колонию, где отбывает заключение Лимешко.

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Что известно про Геннадия Лимешко

Лимешко родился в 1992 году на Харьковщине.

Воевал добровольцем на Донбассе, а впоследствии в составе ВСУ.

Приговорен к 8 годам заключения в России за незаконное хранение и перевозку оружия и боеприпасов, незаконное изготовление взрывчатки по предварительному сговору.

Дело Лимешко известно как дело "украинских диверсантов" в оккупированном Крыму.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Незаконно осужденному страной-агрессором РФ гражданину Украины Геннадию Лимешко сделали прививку от COVID-19 против его воли вакциной, которая не признана ВОЗ.

Сотрудники исправительной колонии "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", где содержится Геннадий, угрожая помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставили подписать согласие на прививки.

После вакцинации состояние здоровья Геннадия Лимешко стремительно ухудшилось: началась тахикардия и сильная головная боль.

Администрация учреждения отказала Геннадию в оказании медицинской помощи, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению и статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.

Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить оказание Геннадию Лимешко необходимой медпомощи.

Прошу Генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского срочно осуществить выезд в "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю" и посетить Геннадия Лимешко.