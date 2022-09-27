Приложения исчезли из App Strore 26 сентября. Причины удаления пока неизвестны. Об этом пишут российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Последствия исчезновения приложений

Приложение популярной в россии соцсети "Вконтакте" и дочерние приложения вместе с почтой Mail.ru теперь недоступны для скачивания на IOS. При попытке загрузить или обновить приложения появляется уведомление, что они удалены разработчиком.

После удаления приложений из App Store акции компании VK, которой и принадлежали все эти приложения, упали на 20%.

Стоит отметить, что гендиректором компании является владимир кириенко – сын сергея кириенко, даврнего друга путина, которого даже называют потенциальным преемником диктатора. Сейчас кириенко-старший по поручению путина "заботится" о квазиреспубликах на Донбассе.



Как упали акции компании VK / Фото с росСМИ

Компания VK уже обратилась к App Strore из-за удаления приложений. Ответа еще нет.

Что известно о "Вконтакте"

Это популярная российская соцсеть, разработчиком которой является Павел Дуров. В 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко ввел решение РНБО о блокировании российских ресурсов на территории Украины. Среди них оказалась и эта сеть. В марте 2022 года в Украине разблокирован доступ к российским соцсетям для того, чтобы украинцы вели информационную борьбу против агрессора. Однако на сегодня доступ к российским сайтам, в том числе и "Вконтакте" – запрещен.

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