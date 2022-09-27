Додатки зникли з App Strore 26 вересня. Причини видалення поки що невідомі. Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Наслідки зникнення додатків

Додаток популярної в росії соцмережі "Вконтакте" та дочірні застосунки разом з поштою Mail.ru тепер недоступні для скачування на IOS. Під час спроби завантажити або оновити застосунки з'являється сповіщення, що вони видалені розробником.

Після видалення застосунків з App Store акції компанії VK, якій і належали усі ці додатки, впали на 20%.

Варто відзначити, що гендиректором компанії є владімір кірієнко – син сєргєя кірієнка, давнього друга путіна, якого навіть називають потенційним наступником диктатора. Зараз кірієнко-старший за дорученням путіна "опікується" квазіреспубліками на Донбасі.



Як впали акції компанії VK / Фото з росЗМІ

Компанія VK уже звернулася до App Strore через видалення додатків. Відповіді ще немає.

Що відомо про "Вконтакте"

Це популярна російська соцмережа, розробником якої є Павєл Дуров. У 2017 році п'ятий президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про блокування російських ресурсів на території України. Серед них опинилася і ця мережа. У березні 2022 року в Україні розблокували доступ до російських соцмереж для того, щоб українці вели інформаційну боротьбу проти агресора. Однак станом на зараз доступ до російських сайтів, враховуючи й "Вконтакте" – заборонений.

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