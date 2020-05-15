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Вкус протеста: в Гонконге продают мороженое со вкусом слезоточивого газа – видео

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В Гонконге продают необычное мороженое
В Гонконге продают необычное мороженое / apnews.com

Протесты в Гонконге продолжаются уже с марта 2019 года. Один из магазинов начал продавать мороженое со вкусом слезоточивого газа.

Владелец магазина рассказал, что главным ингредиентом мороженого является черный перец горошком, который сначала поджаривают, а затем перетирают в однородную массу, сообщает Associated Press.

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Мороженое немного горячее, но мы подчеркиваем его послевкусие. Чувствуешь легкое раздражение в горле. Такое же, как и при вдыхании слезоточивого газа,
– объяснил мужчина.

Порция эксклюзивного мороженого стоит 5 долларов, это около 133 гривен. Ежедневно такой десерт покупают от 20 до 30 человек.

Заметим, что полиция 16 тысяч раз использовала слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Гонконге.

Как выглядит мороженое со вкусом слезоточивого газа: смотрите видео

Что известно о протестах в Гонконге
Протесты продолжаются с марта 2019 года. Сначала активисты протестовали против закона об экстрадиции на материковый Китай, что могли использовать против диссидентов.

Однако впоследствии демонстранты потребовали большей независимости от Китая, проведение демократических реформ и расследования случаев насилия со стороны полиции.

Протестующие неоднократно заявляли, что их вдохновила история украинской Революции Достоинства.

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Полиция Китай Газ Смачно Протесты в Гонконге Протесты
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