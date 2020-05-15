Вкус протеста: в Гонконге продают мороженое со вкусом слезоточивого газа – видео
Протесты в Гонконге продолжаются уже с марта 2019 года. Один из магазинов начал продавать мороженое со вкусом слезоточивого газа.
Владелец магазина рассказал, что главным ингредиентом мороженого является черный перец горошком, который сначала поджаривают, а затем перетирают в однородную массу, сообщает Associated Press.
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Мороженое немного горячее, но мы подчеркиваем его послевкусие. Чувствуешь легкое раздражение в горле. Такое же, как и при вдыхании слезоточивого газа,
– объяснил мужчина.
Порция эксклюзивного мороженого стоит 5 долларов, это около 133 гривен. Ежедневно такой десерт покупают от 20 до 30 человек.
Заметим, что полиция 16 тысяч раз использовала слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Гонконге.
Как выглядит мороженое со вкусом слезоточивого газа: смотрите видео
Что известно о протестах в Гонконге
Протесты продолжаются с марта 2019 года. Сначала активисты протестовали против закона об экстрадиции на материковый Китай, что могли использовать против диссидентов.
Однако впоследствии демонстранты потребовали большей независимости от Китая, проведение демократических реформ и расследования случаев насилия со стороны полиции.
Протестующие неоднократно заявляли, что их вдохновила история украинской Революции Достоинства.