Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Смак протесту: у Гонконгу продають морозиво зі смаком сльозогінного газу – відео

-
У Гонконгу продають незвичне морозиво
У Гонконгу продають незвичне морозиво / apnews.com

Протести у Гонконгу тривають вже з березня 2019 року. Одна з крамниць почала продавати морозиво зі смаком сльозогінного газу.

Власник крамниці розповів, що головним інгредієнтом морозива є чорний перець горошком, який спершу підсмажують, а потім перетирають в однорідну масу, повідомляє Associated Press.

Зверніть увагу Протести у Гонконгу поновилися попри карантин: фото та відео

Морозиво трохи гаряче, але ми підкреслюємо його післясмак. Відчуваєш легке подразнення в горлі. Таке ж, як і при вдиханні сльозогінного газу,
– пояснив чоловік.

Порція ексклюзиного морозива коштує 5 доларів, це близько 133 гривень. Щодня такий десерт купують від 20 до 30 людей.

Зауважимо, що поліція 16 тисяч разів використовувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів у Гонконгу.

Як виглядає морозиво зі смаком сльозогінного газу: дивіться відео

Що відомо про протести у Гонконгу?Протести тривають з березня 2019 року. Спершу активісти протестували проти закону про екстрадицію на материковий Китай, який могли використати проти дисидентів.

Однак згодом демонстранти почали вимагати більшої незалежності від Китаю, проведення демократичних реформ та розслідування випадків насильства поліції.

Протестувальники неодноразово заявляли, що їх надихнула історія української Революції Гідності.

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Китай Поліція Газ Смачно Протести у Гонконгу Протести
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Кіт Дейтон може стати послом США в Україні: робота у Росії та інші факти про нього
сьогодні , 15:31 Кіт Дейтон може стати послом США в Україні: робота у Росії та інші факти про нього
Вероніка Климська
Депортація без покарання: як Росія годує світ міфом
сьогодні , 15:00 Депортація без покарання: як Росія годує світ міфом
Павло Казарін
Результати IPO: у які нові публічні компанії краще інвестувати
сьогодні , 12:30 Результати IPO: у які нові публічні компанії краще інвестувати