Смак протесту: у Гонконгу продають морозиво зі смаком сльозогінного газу – відео

Протести у Гонконгу тривають вже з березня 2019 року. Одна з крамниць почала продавати морозиво зі смаком сльозогінного газу.

Власник крамниці розповів, що головним інгредієнтом морозива є чорний перець горошком, який спершу підсмажують, а потім перетирають в однорідну масу, повідомляє Associated Press.

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Морозиво трохи гаряче, але ми підкреслюємо його післясмак. Відчуваєш легке подразнення в горлі. Таке ж, як і при вдиханні сльозогінного газу,

– пояснив чоловік.

Порція ексклюзиного морозива коштує 5 доларів, це близько 133 гривень. Щодня такий десерт купують від 20 до 30 людей.

Зауважимо, що поліція 16 тисяч разів використовувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів у Гонконгу.

Як виглядає морозиво зі смаком сльозогінного газу: дивіться відео

An ice cream shop in Hong Kong is selling a tear gas flavoured ice cream - the main ingredient is black pepper.



It's meant as a sign of support for the pro-democracy movement which has dissipated since the #COVID19 pandemic.



Latest world news: https://t.co/tRWF6dxtrt pic.twitter.com/KqpupBgfAi — SkyNews (@SkyNews) May 15, 2020

Що відомо про протести у Гонконгу?Протести тривають з березня 2019 року. Спершу активісти протестували проти закону про екстрадицію на материковий Китай, який могли використати проти дисидентів.



Однак згодом демонстранти почали вимагати більшої незалежності від Китаю, проведення демократичних реформ та розслідування випадків насильства поліції.



Протестувальники неодноразово заявляли, що їх надихнула історія української Революції Гідності.