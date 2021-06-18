Поэтому Вашингтон хочет проверить, готова ли к этому Москва. Об этом заявила глава Госдепартамента Виктория Нуланд.
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Нуланд сравнила Россию с пудингом
Чиновница пошутила, сравнив Москву с пудингом. Его нужно съесть, чтобы проверить, насколько он вкусный.
Как сказал президент на пресс-конференции, "вкусный ли пудинг, узнаем, съев его". Мы еще не знаем, будет ли этот пудинг вкусным или нет – посмотрим,
– сказала политик.
Как США будут проверять Россию
По словам Нуланд, США создали экспертные группы, которые проверят, хочет ли Россия стабильных отношений и можно ли достичь с ней определенных соглашений. В частности, в сфере стратегической стабильности и кибербезопасности.
Испытаем, будет ли это сотрудничество плодотворным", – отметила чиновница.
Встреча Байдена и Путина: что нужно знать
- Президенты встретились 16 июня в Женеве. Переговоры продолжались несколько часов.
- Пресс-конференции Путин и Байден давали отдельно. На этом настаивали Штаты.
- Важно, что говорили об Украине. Путин заявил, что эту тему затрагивали. Байден, по его словам, согласился, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны быть Минские соглашения. Говорили о вступлении Украины в НАТО.
- Американский президент отметил "нерушимую поддержку" Украины.
- Кроме этого, во время переговоров обсудили тему прав человека, кибератаки и международную политику.