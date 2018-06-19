Владельца "Гавриловских курчат" Сигала отпустили, снизив залог в 16 раз

Владелец "Гавриловских курчат" – на свободе. Печерский районный суд Киева отпустил под залог совладельца "Комплекса "Агромарс" Евгения Сигала и директора филиала компании Ивана Зозулю.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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А еще адвокаты добились снижения залога с 80 до 5 миллионов гривен для каждого подозреваемого. Ранее Печерский суд отпустил под залог в 90 миллионов гривен совладелицу "Гавриловских курчат" Марину Сигал.

Необходимые суммы были внесены на депозитарный счет суда и владельцы агрохолдинга Марина и Евгений Сигал, а также директор филиала Иван Зозуля были освобождены под залог и сейчас уже находятся со своими семьями,

– сообщили в пресс-службе юридической компании Equity, команда адвокатов которой защищает права подозреваемых в суде.

Напомню, ГПУ и Нацполиция задержали руководителей производства в рамках дела о загрязнении окружающей среды на общую сумму в 253 миллиона гривен. В начале месяца правоохранители нашли на Киевщине незаконные птичьи могильники, на вонь от которых жаловались жители села Гавриловка.