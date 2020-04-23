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      Владельца одного из крупнейших провайдеров Украины подозревают в государственной измене

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      Офіс генпрокурора / Ілюстративне фото

      О подозрении в государственной измене сообщили владельцу компании и юристу. Следствие установило, что они по указаниям россиянина-пособника подсоединили телекоммуникационные сети провайдера к системе, которая осуществляет мониторинг и хранение конфиденциальных данных пользователей на территории оккупированного Крыма.

      Робили це зловмисники в інтересах ФСБ Росії. Про це інформують пресцентри Офісу Президента, а також СБУ.

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      Окрім того, провайдер надав доступ до апаратно-програмного комплексу "Ревізор". Він призначений для блокування доступу до сайтів, перелік яких визначений "Роскомнадзором", в тому числі – українських офіційних державних ресурсів.

      Таке обладнання надавало можливість російським спецслужбам отримувати доступ до змісту спілкування абонентів на території Криму.

      Також працівники ФСБ могли дізнатися про місце, де може перебувати абонент. Цю інформацію, зокрема, використовували для переслідування мешканців анексованого півострова.

      Також зазначені дії сприяли блокуванню на території півострова Крим можливості отримання громадянами України об’єктивної інформації щодо ситуації в Україні та відомостей, які необхідні для захисту їх прав та свобод в умовах окупації,
       – кажуть у прокуратурі.

      Наразі вирішується питання про застосування заходів кримінального провадження щодо цих підозрюваних.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Сеть Аннексия Крыма СБУ Офис генпрокурора Новости Украины Новости политики
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