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      Власника одного з найбільших провайдерів України підозрюють у державній зраді

      - Читать новость на русском
      Офіс генпрокурора / Ілюстративне фото

      Про підозру у державній зраді повідомили власнику компанії та юристу. Слідство встановило, що вони за вказівками росіянина-спільника під'єднали телекомунікаційні мережі провайдера до системи, що здійснює моніторинг та зберігання конфіденційних даних користувачів на території окупованого Криму.

      Робили це зловмисники в інтересах ФСБ Росії. Про це інформують пресцентри Офісу Президента, а також СБУ.

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      Окрім того, провайдер надав доступ до апаратно-програмного комплексу "Ревізор". Він призначений для блокування доступу до сайтів, перелік яких визначений "Роскомнадзором", в тому числі – українських офіційних державних ресурсів.

      Таке обладнання надавало можливість російським спецслужбам отримувати доступ до змісту спілкування абонентів на території Криму.

      Також працівники ФСБ могли дізнатися про місце, де може перебувати абонент. Цю інформацію, зокрема, використовували для переслідування мешканців анексованого півострова.

      Також зазначені дії сприяли блокуванню на території півострова Крим можливості отримання громадянами України об’єктивної інформації щодо ситуації в Україні та відомостей, які необхідні для захисту їх прав та свобод в умовах окупації,
       – кажуть у прокуратурі.

      Наразі вирішується питання про застосування заходів кримінального провадження щодо цих підозрюваних.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Мережа Анексія Криму СБУ Офіс генпрокурора
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