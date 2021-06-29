Владельцы АТБ и Rozetka вытесняют влиянием политиков старой генерации и "сырьевых" бизнесменов

Представители бизнеса новой волны, которые не имеют отношения к старым политическим элитам и итогам спорной приватизации 90-х, стремительно усиливают свои позиции с точки зрения влиятельности.

Об этом пишет еженедельник в редакционном спецпроекте "Топ-100 самых влиятельных людей Украины в 2021 году".

"Укреплять с каждым днем потребительские настроения украинцев позволили Геннадию Буткевичу, акционеру сети супермаркетов "АТБ"– крупнейшей частной компании страны, взлететь на целых 36 позиций – до 28-го места", – отмечают журналисты в редакционном комментарии к рейтингу, сравнивая новый рейтинг по итогам прошлогоднего .

По темпам "взлета" влиятельности Буткевич, чья корпорация АТБ управляет национальной сетью из более чем 1 200 магазинов-дискаунтеров, опередил бизнесмена-политика Вадима Новинского и секретаря Совбеза Алексея Данилова, рейтинги влиятельности которых за год выросли лишь на 31 и 21 позицию соответственно. Крупнейшие провалы влиятельности показали политики старой генерации, а также уволенные топ-чиновники – они быстро появляются в рейтингах влиятельности благодаря должности, но с ее потерей столь же быстро их влияние растворяется.

"Новое время "показало как меняется Украина и как меняются лидеры влиятельности в стране / Фото "Новое время"

Украина меняется, отмечают авторы рейтинга самых влиятельных, а вместе с этим меняется и исправный ландшафт, а также центры принятия наиболее важных для страны решений.

В верхней части списка массово присутствует, впрочем, как всегда – крупный олигархический капитал: Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Петр Порошенко. Но новый бизнес уже вплотную подобрался к этой высокой лиги влиятельности – да, Владислав Чечеткин, основатель гиганта онлайн-торговли Rozetka, в этом году расположился на 23-м месте. За ним следуют другие представители того же поколения, чей бизнес растет не по контраверсионной приватизации прошлого, а по инновационным решениям сегодняшнего дня,

– описывают изменения авторы рейтинга НВ.

Ранее журналисты делового портала Лига также отметили серьезные изменения в Украине и ее экономике, когда торговая сеть АТБ возглавила национальный список компаний с самыми высокими доходами за 2020 год. Украинская корпорация, специализирующаяся на производстве продуктов питания и организованном сетевом ритейле впервые в истории Украины обошла в рейтинге самых прибыльных предприятий Украины государственные монополии и частные компании ресурсно-сырьевого профиля.

"В 2020 году произошло важное изменение: впервые за много лет рейтинг крупнейших компаний возглавил частный бизнес. Сеть супермаркетов АТБ Геннадия Буткевича и партнеров в год нарастила чистый доход на 18%, до 123,8 млрд грн", – отметили журналисты Liga.net, которые проанализировали впервые раскрытые фискальным ведомством данные финансовой отчетности сотен тысяч компаний.

Группа компаний АТБ много лет подряд удерживает лидерские позиции среди крупнейших налогоплательщиков национального уровня. По результатам работы в 2020 году группа, включающая предприятия в сфере производства и продажи продуктов питания, розничной торговли, управления активами, обновила свой исторический рекорд по объему уплаченных налогов и сборов в бюджеты различных уровней, достигнув отметки в 15,8 млрд грн – это на 26% больше, чем в 2019 году. А компания "АТБ-Маркет", входящая в корпорацию "АТБ" и управляет сетью национального масштаба с более чем 1 200 магазинов-дискаунтеров, по итогам 2020 возглавила отраслевой рейтинг налогоплательщиков среди компаний розничной торговли и вошла в топ-15 крупнейших плательщиков налогов Украины. Сеть магазинов "АТБ" увеличила уплату налоговых платежей на 28% – до 8,7 млрд грн.

Кроме этого, корпорация АТБ признана крупнейшим внутренним инвестором: ее инвестиции в национальную экономику Украины составляют 12 млрд грн.