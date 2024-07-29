Журналисты отметили, что таким образом данные о тысячах должников могут попасть в руки российских спецслужб. Кроме того, клиенты таких сетей, не имея возможность отдать долги, соглашаются на все условия коллекторов сетей, даже на поджог автомобилей военнослужащих ВСУ.

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Как поджоги автомобилей связаны с организациями по микрозаймам

Одна из таких неприятностей случилась с военнослужащим Тарасом Котовым. Ему подожгли машину в июне 2024 года женщина и ее несовершеннолетний сын, которые попали в долговую зависимость из-за микрокредитов.



Военнослужащему Тарасу Котову подожгли автомобиль в июне этого года / Фото "Радио Свобода"

По словам женщины, они вообще не ориентируются, что в стране происходит, какая власть, какие там Вооруженные силы. То есть, там не было никакой идеологии или видения чего-то. Мол, просто есть какой-то канал, откуда могут найти какие-то деньги, чтобы начать платить микрокредитные долги, которых очень много, и "мы очень плохо живем",

– вспоминает Котов.

По данным полиции Киева и Киевской городской прокуратуры поджог автомобиля Котова – уже второй на счету поджигателей.

Дмитрий Власов, начальник управления надзора за соблюдением законов Нацполицией Украины Киевской городской прокуратуры рассказал, что лицо, которая инструктировала и делала заказ, через телеграмм предоставляла примерный перечень мест, где могут находиться автомобили военных, однако оставляла выбор конкретного автомобиля на усмотрение самих поджигателей.

По стечению обстоятельств, за год до поджога авто Тарас Котов исследовал тему микрокредитов, из-за которых украинцы нередко становятся должниками, а уже в этом статусе – легкой добычей как для местных мошенников, так и российских вербовщиков.

Как "Просто Позика" связана с россиянами

Журналисты обратили внимание на одну из украинских сетей микрокредитных организаций. В нее входят несколько компаний. В частности, "Просто Позика" – фирма, основана в 2014 году, с более чем 30 филиалами по всей Украине – от Волыни до Днепропетровской области. И с миллионными доходами. "Просто Позика" предлагает кредиты от 2 до 50 тысяч гривен. Наличными и с обслуживанием на дому.



"Просто Позика" имеет более 30 филиалов по всей Украине / Фото "Радио Свободы"

На сайте компании указано, что процентная ставка "Просто Позика" может достигать до полутора миллионов процентов годовых, в зависимости от суммы кредита и срока его погашения. Поэтому у украинца, который будет занимать у компании деньги – высокие шансы стать должником, если он вовремя не сможет погасить кредит.

В официальных реестрах владельцами компании указаны двое граждан Украины. Основной – Андрей Манучаров, у него 90% фирмы, и Евгений Слюсар – ему принадлежит 10%.



Владельцами "Просто Позика" указаны двое граждан Украины: Андрей Манучаров и Евгений Слюсар / Фото "Радио Свободы"

В аудиторском отчете "Просто Позика", направленном в Национальный банк, компания открестилась от всего, связанного с Россией. Например, что они не имеют клиентов из России и Беларуси и вообще не ведут "никаких коммуникаций с резидентами России".

Расследователи выяснили, что основной владелец кредитной фирмы Андрей Манучаров является гражданином России с 2014 года. Перед этим Манучаров успел поработать в Украине на государственной службе – возглавлял государственное объединение "Укрморпорт", имея в подчинении 19 морских портов.

Сразу после регистрации фирмы, Манучаров получает в Крыму паспорт гражданина России – это апрель 2014 года, о чем свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы России.

Вместе с российским паспортом Манучаров получил и работу в государственных органах – только теперь России. Его представляют советником генерального директора "Росморпорта", предприятия, которое оперирует всеми морскими портами страны-агрессора.

Манучаров начинает одновременно жить в России и оккупированном Крыму, где занимается вопросами "Росморпорта", и наведывается в Киев, где развивает микрокредитный бизнес. Об этом свидетельствуют данные авиаперелетов, которые есть в распоряжении журналистов.

В 2015 году Манучаров участвует в теннисном турнире в неподконтрольной грузинскому правительству самопровозглашенной Абхазии. Его можно увидеть рядом с организатором мероприятия – депутатом госдумы России Константином Затулиным, ныне подсанкционным. Спонсоры мероприятия – российские оборонные концерны.

На второй год оккупации полуострова Манучаров участвует уже в теннисном турнире в Севастополе. Но на этот раз – с военнослужащими, в честь 233-й годовщины создания Черноморского флота России.

С одного из интервью Манучарова выяснилось, что он служил в Севастополе, еще в 1992 году. Говорит, был командиром подводной лодки "с ядерным оружием на борту". По словам Манучарова, в 1992 году, когда Союз уже распался, он и экипаж отказались принимать украинскую присягу. Как и российскую.

Сын Манучарова, как выяснилось, с политическими взглядами определился быстро. Иван Манучаров – депутат подконтрольного России парламента оккупированного Крыма от партии "Единая Россия". Возглавляет комитет по вопросам информационной политики, технологий и связи.



Иван Манучаров передавал партию гуманитарки армии России / Фото "Радио Свободы"

Манучаров-младший открыто поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину, в апреле 2022 года создал телеграм-канал и назвал его "Манучаров Крым Z". Жена Андрея Манучарова Наталья также получила гражданство России в 2014 году.

А позже, как и ее муж, зарегистрировала микрокредитную организацию под названием "Тайм Кредит", которая насчитывает не менее 11 представительств по всей Украине.



"Тайм Кредит" насчитывает не менее 11 представительств по всей Украине / Фото "Радио Свободы"

Продлевали ли лицензии этим компаниям по микрозаймам

В мае 2022 года Национальный банк Украины издал постановление, которым запретил гражданам России управлять небанковскими финансовыми учреждениями – такими, как, например "Просто Позика" или "Тайм Кредит".

Действительно, соответствии с постановлением, кредитная организация должна была бы назначить доверенное лицо с соответствующей деловой репутацией. А его кандидатуру – должен был бы утвердить Нацбанк.

На запрос "Схем" в Нацбанке сообщили, что "Просто Позика" и "Тайм Кредит" не обращались к ним о назначении такого доверенного лица. И это не удивительно, ведь для государственного регулятора в официальных документах супруги Манучаровы – граждане Украины.

Более того, весной этого года Национальный банк продлил лицензии для осуществления деятельности компаниям "Просто Позика" и "Тайм Кредит". Срок действия – неограниченный.



Национальный банк продлил лицензии для осуществления деятельности компаниям "Просто Позика" и "Тайм Кредит" / Фото "Радио Свободы"

Документы компании "Просто Позика", которые журналисты получили от источников с доступом к таким данным, свидетельствуют о том, что он до сих пор продолжает контролировать бизнес.

Например, расследователи нашли доверенность за август 2023 года, которой Манучаров, который якобы живет в Турции, уполномочивает гражданина Украины представлять его интересы, в том числе – в фирме "Просто Позика".

Уже через несколько дней доверенное лицо от его имени участвует в общем собрании участников фирмы – о чем свидетельствует протокол, который есть в распоряжении "Схем". Тогда на собрании с участием другого соучредителя Евгения Слюсаря приняли вопрос об увеличении уставного капитала. Манучаров дополнительно внес 4,5 миллиона гривен.

Документы, которые получили журналисты относительно Маначурова / Фото "Радио Свобода"

Собранные журналистами факты относительно владельцев микрокредитного бизнеса в Украине с российскими паспортами расследователи озвучили представителю Нацбанка.

Там ответили, что Национальный банк пока не имеет информации, которая могла бы свидетельствовать о наличии у Манучарова Андрея Ивановича и Манучаровой Натальи Эдуардовны гражданства Российской Федерации. В то же время учитывая информацию, приведенную в журналистском запросе, Национальный банк направит запросы в Службу безопасности Украины и органы разведывательного сообщества с целью получения дополнительной информации.